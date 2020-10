/ / CHACO - CORTE DE RUTAS: OLIVELLO SUGIRIÓ A MOVIMIENTOS SOCIALES "QUE PIDAN UNA REFORMA CONSTITUCIONAL"

“Quienes entiendan que es su derecho interrumpir el tránsito sistemáticamente y de manera extorsiva, pidan una reforma constitucional”, afirmó Olivello.

El subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, Gustavo Olivello aseguró que circular libremente por todo el territorio provincial “es justicia” y es “legítimo”; al tiempo que solicitó a quienes entienden que es su derecho “interrumpir sistemáticamente” y de “manera extorsiva” el tránsito en calles, caminos y rutas de la provincia del Chaco, pidan “una reforma constitucional”.

El funcionario provincial utilizó las redes sociales para dejar plantada su posición, la que ratificó y amplió ante la requisitoria de esta Agencia FOCO: “Entendiendo que diariamente estas personas que se manifiestan por diferentes motivos a lo largo y ancho de la provincia reclamando respuestas del gobierno y manifestando que es su derecho interrumpir sistemáticamente y de manera extorsiva el tránsito en calles, caminos y rutas del Chaco, deberían pedir una reforma constitucional”, insistió.

Así, en nombre de “la sociedad respetuosa de la ley y el orden social”, recordó que este tipo de situaciones están prohibidas por la ley, mientras que el “derecho a la libre circulación esta garantizado en las Constituciones Nacional y Provincial”. Su posteo tuvo amplia repercusión en redes sociales, con comentarios de diferentes tenores. El funcionario fue designado por el gobernador Jorge Capitanich hace poco más de un mes al frente de la Subsecretaría en el área del Ministerio de Gobierno.

“Es justicia y es legítimo”

El también Sargento Ayudante de la Policía del Chaco destacó además que cuando se puede comenzar a circular libremente “se le puede llamar justicia y es legítimo". Y los calificó como “grupo minúsculo de personas que se escudan en movimientos, agrupaciones y otros tipos de organizaciones con nombres rimbombantes pero que carecen de poder de convocatoria”.

“La sociedad respetuosa de la ley y el orden social, le dice lo siguiente: Tienen que tener en cuenta que la sociedad en su gran mayoría dijo basta de cortes de calles y rutas como forma de protesta. Basta de tener que soportar a grupos de personas que sólo eligen demandar y demandar sin aportar nada”, agrega Olivello.

“Basta de personas que se presentan como paladines de la justicia criticando al Estado pero que viven del mismo teniendo como rehén a personas que deberían saber que los beneficios que perciben salen del bolsillo de todos y no de quienes manifiestan ser sus referentes. Esos, viven mucho mejor que todo el resto. Es hora que los integrantes de esos movimientos sociales despierten y entiendan que su dignidad no está a la venta y si tienen que ser leales es para quienes aportan al estado y no para quienes van contra el mismo”, indica el funcionario. Y concluye: “Sería bueno que prueben con trabajar comprarse un terreno y hacerse una casa, viviendo del trabajo genuino y no estar pendiente permanentemente de lo que puedan sacarle al Estado. Sería bueno que comiencen con eso”.

“Basta de pseudos representantes de masas”

“También la gran mayoría que son quienes deciden el destino de una elección, dicen: Basta de esos pseudos representante de masas y que en definitiva cuando se presentan a elecciones todos juntos no pueden superar los 12.000 votos. Que estén nerviosos desde esos sectores minúsculos y sin peso electoral, mismo quienes todos los días transgreden sistemáticamente todas las formas de convivencia y que piden a grito renuncias. Eso evidencia que el trabajo se está haciendo bien y el éxito está muy cerca”, agrega Olivello.

“Y quienes están descontentos con esta decisión del gobierno pueden decidir presentarse a elecciones y así una vez que ganen la misma, implementen su forma de gobierno. Para todos esos pseudos defensores de los DD.HH que viven como reyes pero predican como pordioseros que se preocupen por los derechos humanos de los más vulnerables. Ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género (existe la faltante de más de 350 botones antipánicos). Que se preocupen por esos niños en las villas o asentamientos a los cuales por vergüenza propia pasaron a llamar BARRIOS POPULARES. Háganse cargo de su falta de atención señores de los DD.HH. Ocúpense de tantas cosas que hacen a los DD.HH de todos por igual y no por quienes están poniendo orden en una ciudad y provincia que prácticamente se convirtió en capital de los cortes de calles y rutas del NEA. Es decisión de un gobierno legítimo ponerle fin a los cortes; sepan eso. La sociedad trabajadora, que se sacrifica todos los días y elige como sustento de vida trabajar sin pedirle nada a nadie, esa sociedad comprometida con el bienestar común dice basta. Circular libremente es justicia, es legítimo”, finaliza el posteo.

“La propiedad privada es inviolable”

Por último, Olivello manifestó idéntica posición respecto a las usurpaciones. “La propiedad privada es inviolable. La necesidad habitacional innegable que existe en la provincia no habilita la toma ilegal de terrenos que tienen dueños”, cerró.

Noticias Relacionadas: (video) CHACO: ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES PIDEN LA RENUNCIA DE OLIVELLO

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO