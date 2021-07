/ / SÁENZ PEÑA: PERDIÓ EL CONTROL DE SU AUTO Y TERMINÓ ADENTRO DE UNA CASA

Este domingo a la tarde, la conductora de un automóvil perdió el control de su rodado y luego impactó violentamente contra la pared de una casa, derribándola y terminando adentro de la vivienda de una sexagenaria. Afortunadamente nadie resultó herido por el accidente. Ocurrió este domingo en el Barrio Puigbo de nuestra ciudad.

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a un Chevrolet Corsa, patente PQL536, color blanco, que era conducido por una comerciante de 51 años de edad, explicando la misma haber perdido el control del rodado cuando ingresó y maniobró por el sector del garaje, impactando luego violentamente contra la pared de la casa, provocando destrozos de importancia pero afortunadamente ningún herido.

Cuando llegó la Policía ya estaba en el lugar una ambulancia del Hospital "4 de Junio", no deseando la conductora ser asistida por el médico ya que no estaba lesionada. La propietaria del inmueble, una mujer de 61 años domiciliada en el lugar, afirmó que en el momento del hecho no había nadie en el domicilio. Se labró Acta de Constatación junto a la División Criminalística Interior. Se instruyen actuaciones judiciales por "Supuesto Daño", con intervención de la Fiscalía Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero.

Periodismo365