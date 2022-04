/ / SÁENZ PEÑA - FISCAL FEDERAL AMAD: "TAMBIÉN HAY BANDAS CRIMINALES DE ABOGADOS, FUNCIONARIOS, MÉDICOS, ETC"

El fiscal Amad le respondió a la ministra Zalazar: “Está tratando de deslindar su responsabilidad”

“Esta idea que ella plantea sería equivocada porque está tratando de deslindar su responsabilidad como la encargada de la seguridad de la provincia tirándole la pelota otro, en este caso a nosotros”, aseguró Amad. Fue en respuesta a las duras declaraciones de la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar, quién apuntó a una supuesta falta de compromiso de la justicia federal tras el violento tiroteo que tuvo lugar el último fin de semana en la ciudad de Sáenz Peña, que dejó como saldo un muerto y tres personas heridas.

“Los jueces y fiscales intervenimos en conflictos que llegan a nuestro conocimiento, no somos agentes de seguridad, no nos podemos poner una gorra y salir a las calles o a las rutas para tratar de prevenir el delito, esas no son nuestras obligaciones”, sostuvo el fiscal federal de Sáenz Peña. En ese sentido, reflexionó que la ministra “también habla de la justicia como si no conociera, como si hubiese venido de otro lado; ella era jueza, ella conoce perfectamente cuáles son los caminos que tiene la justicia y cómo interviene ante un conflicto”.

Así, Amad explicó que “la justicia tanto provincial como federal no investigan los móviles, investigan hechos criminales. Y hasta ahora quién diga que esto es una guerra de bandas narco es un irresponsable. Porque no tienen prueba hasta hoy en día de que sea un enfrentamiento entre bandas narco”.

“Que el muerto, los heridos, los contusos tengan antecedentes por cuestiones de estupefacientes no provoca ni automáticamente evoca la reflexión de que esto sea una guerra entre narcos”, advirtió el funcionario del Ministerio Público Fiscal. Agregó que “si fue entre narcos la guerra que digan cómo, cuándo. Y si tiene que ver con el fuero de narcomenudeo, que se hagan cargo, si ellos son los que intervienen en el narcomenudeo”.

“El fuero federal está para organizaciones criminales, lavado de activos de origen delictivo, pero no puedo intervenir cuando un tipo está vendiendo cuatro porros porque la ley dice que para eso está el fuero de narcomenudeo”, insistió Amad.

Con respecto a los presuntos antecedentes vinculados a drogas de las personas que participaron del tiroteo en Sáenz Peña, el fiscal federal consideró que “hay que ir a preguntarle a los fiscales provinciales que tienen la investigación de esos hechos, los tiroteos, las peleas, las riñas en la calle, ellos son los que tienen que dar las respuestas para este tipo de cosas, no nosotros”.

Amad insistió en que “el problema de la inseguridad lo tienen que resolver ellos, la justicia federal ni provincial no tienen nada que ver con la inseguridad o seguridad, esos son resortes exclusivos del Ministerio de Seguridad y del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros, tanto la justicia federal como la justicia provincial intervenimos cuando el conflicto ya está generado. Después de las lesiones, los homicidios, después que se encuentra una persona traficando droga o con contrabando. Pero nosotros llegamos tarde al conflicto para tratar de solucionar ese conflicto, quién está en la prevención de que no ocurran estas cosas es el Ministerio de Seguridad, no nosotros”, puntualizó.

“No tengo nada que hablar con la señora, porque la señora ministro está conduciendo un área de seguridad que no tiene nada que ver conmigo. Si vamos a discutir el modo de cómo podemos hacer prevención se va a tener que sentar con las fuerzas de seguridad, no conmigo”, agregó.

“No intervengo cuando se pelean a tiros un grupo de personas en la calle de ninguna ciudad, el fuero federal y mi competencia no me lo permite. Me puedo sentar a tomar un café para hablar de otros temas pero cuestiones puntuales de seguridad, no, no soy un agente de seguridad. Ella está equivocada en la horizontalidad, ella se tiene que hacer cargo del problema que tiene, yo estoy en otro lado”, concluyó.

Investigaciones abiertas

Amad reconoció que en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña existen investigaciones abiertas por narcotráfico aunque aclaró que no podía dar precisiones públicas. “No puedo dar detalles de las investigaciones que tengo porque están todas en curso, algunas ya están judicializadas, otras pronto a judicializarse”, señaló.

Asimismo, aclaró que “no son solo bandas criminales las que se agarran a los tiros, también hay bandas criminales en la que se ponen de acuerdo cuatro o cinco funcionarios, con abogados, médicos, etcétera y deciden quedarse con fondos públicos, esa también es una banda criminal, también la investigamos”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día