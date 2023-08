/ / CAPITANICH: "ESTE DOMINGO NECESITAMOS QUE NUESTRO PUEBLO CONCURRA A LAS URNAS PARA CONSTRUIR EL FEDERALISMO QUE NOS PROPUSIMOS Y LA NACIÓN QUE AÚN NOS FALTA"

El gobernador y candidato del Frente Chaqueño comparó las propuestas de ampliación de derechos y desarrollo con inclusión de Unión por la Patria y el Frente Chaqueño con las de Juntos por el Cambio: “Ellos quieren recortar derechos, reprimir y generar desesperanza. Nosotros sentimos el orgullo de defender los intereses de nuestro pueblo”.

“Quería transmitir como gobernador de la provincia del Chaco y como presidente del Partido Justicialista nuestro profundo respaldo a la fórmula Massa - Rossi para las próximas elecciones. Y lo queremos hacer desde la convicción política y la pertenencia a un proyecto colectivo”, expresó el mandatario y candidato del Frente Chaqueño. En un llamado a la militancia, Capitanich aseguró que “este domingo necesitamos que nuestro pueblo concurra a las urnas, que hagamos un gran esfuerzo visitando casa por casa”.

Y agregó: “seamos capaces de transmitir que la próxima etapa de nuestra gestión será aquella que permita vencer definitivamente a la inflación, que garantice el crecimiento del Producto Interno Bruto, que se generen más empleos de calidad, que se recupere el salario, que podamos tener estabilidad macroeconómica para el desarrollo, que podamos construir el federalismo que nos propusimos en Chaco y la Nación lo que aún nos falta”.

Acompañaron el acto la vicegobernadora y candidata del Frente Chaqueño, Analía Rach Quiroga, y las y los precandidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria: Aldo Leiva, Julieta Campo, Osvaldo Pérez Cuevas, Johanna Duarte, César Frugoni y Mirta Tichy, junto al precandidato al Parlasur, Raúl Bittel, además de candidatos y candidatas a la legislatura provincial del FCH, intendentes, dirigentes y militantes.

En otro tramo de su discurso, el gobernador comparó las propuestas de ampliación de derechos y desarrollo con inclusión de Unión por la Patria y el Frente Chaqueño con las de Juntos por el Cambio: “Ellos quieren imponerse por la fuerza, cercenar derechos, reprimir a nuestro pueblo y generar desasosiego y desesperanza”, aseguró.

“Nosotros en cambio sentimos el orgullo de ser peronistas, sentimos el orgullo de defender los intereses de nuestro pueblo. Sabemos muy bien lo que nos falta, pero también sabemos muy bien que somos los únicos capaces de hacer lo que nos falta, porque ellos lo único que hacen es destruir los cimientos de nuestra comunidad”, explicó Capitanich.

En ese contexto, el mandatario subrayó que “son las obras, las acciones y los derechos las que cambian la vida de las personas. Cuando inauguramos algo no nos fijamos si es peronista o radical el beneficiado, sino que nos fijamos en el pueblo chaqueño para seguir haciendo las obras que transforman la calidad de vida. Ese es el verdadero cambio”.

Además, destacó la importancia de contar con el apoyo regional para continuar profundizando el desarrollo de las provincias norteñas: “Todo el Norte Grande tiene que poner su esfuerzo para que el 17 de septiembre ganemos la provincia y para respaldar un gobierno de Sergio Massa en la República Argentina. Queda claro que cuando tenemos alineamiento con el Gobierno nacional podemos gestionar más obras que impliquen más empleo y a su vez más progreso para nuestro pueblo”.

En cuanto a la coyuntura política actual, el gobernador advirtió que “hay algunos compañeros que por ahí especulan con que pueden arreglar con los otros. Nosotros no arreglamos con aquellos que son traidores a los intereses del pueblo chaqueño y el argentino. Nosotros no vamos a especular, porque defendemos las ideas de siempre, somos lo que Perón dijo y representamos las 20 verdades”.

“Quiero transmitir que voy a estar trabajando como lo he hecho en todo este tiempo, día tras día, desde muy temprano hasta muy tarde, no solamente para militar por esta fórmula como lo he venido haciendo, sino para garantizar que después de esta elección no solamente no paremos sino tengamos el impulso para ganar contundentemente las elecciones el próximo 17 de septiembre”, resumió el mandatario.

