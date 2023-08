Carlos “la Mona” Jiménez sufrió un ACV y está en terapia intensiva para ver la evolución.

Según indicó el sitio Cuarteteando, el cantante estaba cenando cuando sufrió un mareo “y se le torció la boca”. Jiménez fue trasladado esta madrugada al Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba, donde diagnosticaron que había sufrido un ACV isquémico “pequeño”; estaría unos días internado, a la espera de una evolución favorable y un cuadro preciso de las potenciales secuelas. La Nación se contactó con la familia del artista pero, por el momento, se abstuvo de hacer declaraciones; tampoco en la clínica dan precisiones, aunque habría un parte médico en las próximas horas.

A comienzos de este mes, Jiménez fue operado de urgencia a causa de un dolor abdominal; le extrajeron el bazo. En un comienzo, sus familiares hablaron de un cuadro de gastritis, pero después -de manera indirecta- su hija Lorena admitió que fue una cirugía.

La salud de la Mona Jiménez: ya hay diagnóstico confirmado

Carli, uno de sus hijos, habló con VOS sobre la situación del cuartetero. Carlos “la Mona” Jiménez seguirá internado en sala común al menos hasta el viernes en el Instituto Modelo de Cardiología. Luego de ese período de control podría volver a su casa para pasar el fin de semana junto a su familia.

Así lo confirmó Carli, uno de sus hijos, en dialogo con VOS, quien además confirmó cuál es el diagnostico decretado tras los estudios realizados al músico. “Tiene una obstrucción importante en la carótida, generando un cuadro isquémico. Por el momento no es operable”, aseguró.

Y luego para llevar tranquilidad dijo que La Mona no tiene “ninguna secuela” del episodio ocurrido el miércoles, aunque tras el diagnóstico se encuentra asustado y prefiere quedarse en observación. “Con esa obstrucción en la carótida nadie le asegura que no le vuelva a suceder lo que le pasó”, aclaró Carli y mucho menos que, si eso pasa, no le quede alguna secuela.

“Él no tiene ninguna secuela, nada, ninguna complicación de nada. Habla, se mueve, va al baño, camina, sale a caminar por el patio. Pero bueno, en muchas de estas situaciones quedan secuelas. Entonces, ahora que se vio después del estudio que es una obstrucción importante de casi un 80% de la carótida, ahí hay que hacer algo”, agregó.

Entonces Carli aseguró que la alternativa es la colocación de un stent una especie de válvula en la zona del cuello que tiene que tener como una especie de filtro, según relató. A su vez eso debería ir acompañado con anticoagulantes que se toman por vía oral, que también pueden empezar a hacer circular sedimentos por la sangre. “Entonces, para que no genere una obstrucción que genere otra complicación, se le coloca también una especie de canasta, de filtro”, agregó.

LA SALUD DE JUANA DELSERI

Carli contó que las noticias falsas y los mensajes odiantes de las redes complicaron el cuadro porque si bien Jiménez está perfecto, quien se angustió mucho fue Juana, la exesposa del ídolo. “El apoyo y el cariño de la gente, siempre está muy bueno. Nosotros muy agradecidos. Amén de esto, también existen las fake news, las agresiones”, aseguró el encargado de llevar adelante la empresa familiar Universo Jiménez.

“Mi vieja es grande y se pone mal. Ayer a las 3 de la mañana se empezó a correr un audio sobre mi papá y todas esas cosas llegan al teléfono de mi vieja que la habíamos dejado descansando para que no vaya a la clínica y se nos desmayó”, contó angustiado. Y cerró: “Tiene 72 pirulos y ayer no quería comer, estaba estresada con todo esto y literalmente se descompensó en la puerta de la clínica”.

FUENTE Y FOTOS: La Nación - La Voz