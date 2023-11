/ / (video) ARRANCA LA MOTOSIERRA Y HAY ALERTA ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: MILEI PUSO EN DUDA EL PAGO DEL AGUINALDO

“Argentina no va a gastar más de lo que recauda”, dijo Javier Milei sobre el aguinaldo en una entrevista en el canal Telefe.

Javier Milei habló sobre el aguinaldo de diciembre y se volvió tendencia en redes sociales. El líder de La Libertad Avanza fue consultado sobre el aguinaldo y dejó en claro que la Argentina no va a gastar más de lo que recauda y que recortarán lo que tengan que recortar.

“Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”, dijo Javier Milei en una entrevista con Telefe.

FUENTE Y FOTOS: El Ciudadano Web - MULTIMEDIA: Telefe