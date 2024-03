/ / AUMENTAN EL 70% EL PRESUPUESTO PARA UNIVERSIDADES

La decisión se toma en medio de las recientes tensiones entre los gremios universitarios y la gestión nacional que encabeza Milei por la financiación de la educación superior.

Tal como anticipó Noticias Argentinas, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó ese incremento de manera oficial "para gastos de funcionamiento de las Universidades". "La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento", indicó la cartera de Pettovello.

Una alta fuente oficial había revelado a NA los detalles sobre las medidas que horas después se tomaron para abordar las preocupaciones sobre el financiamiento de las casas de estudios nacionales.

La fuente oficial indicó: "Frente a la medida de los gremios universitarios por el supuesto ajuste de presupuesto, Capital Humano confirmó con Hacienda un aumento del 70% del presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades".

La fuente agregó un comentario relevante sobre el impacto de las medidas de fuerza adoptadas por los gremios: "Además, tenemos que tener en cuenta que esta medida de fuerza se toma cuando no se han iniciado las clases en los claustros, por lo que entendemos que no tendrá mayor efecto sobre los estudiantes".

Anuncio de medidas gremiales

Todas las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) anunciaron este miércoles que realizarán mañana un paro nacional de 24 horas por "una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica".

Los referentes del sector confirmaron la medida en una conferencia de prensa en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde estuvieron respaldando la medida de fuerza del sector los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, y los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.

Por esta razón, este jueves no habrá ninguna actividad de docencia, extensión e investigación ni tareas administrativas en 57 universidades nacionales. "En menos de dos meses, las facultades y colegios dependientes de la Universidad no podrán continuar con sus actividades por la asfixia presupuestaria decretada por el presidente (Javier) Milei que no actualizó el presupuesto para este año", denunció Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).

Y agregó: "Con el mismo presupuesto del 2023 para todo el 2024, nuestros salarios serán condenados por este gobierno a cero aumento. Por eso la medida que impactará en 57 universidades de todo el país lleva como consigna aumento de presupuesto y de salarios, que en el caso de nuestro sindicato, exigimos un aumento del 100%".

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas