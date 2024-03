/ / SÁENZ PEÑA - CRISIS Y MÁS DESEMPLEO: EN PLENO CENTRO, CERRÓ LA HISTÓRICA TIENDA CASTELLANAS

"Lamentablemente otra mala noticia con respecto a pérdida de fuentes laborales en Presidencia Roque Sáenz Peña", consignó Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio en contacto con Radio Universidad - Hipermedios UNCAus. "Con estos graves problemas que está teniendo nuestro sector, se viene a complicar más aún. La patronal dice que se cierra por refacciones pero más allá de lo que pueda decir la empresa, está claro que esto es un cierre definitivo", aseguró el gremialista. Vale recordar que Castellanas estaba instalada hace más de 30 años en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, en calle 12 entre 9 y 11.

"Lamentablemente la realidad es que en Sáenz Peña empiezan a quedar en la calle decenas de trabajadores registrados (en blanco) y no registrados por las fuentes de trabajo que se pierden. El lunes recibimos a 4 trabajadores de Castellanas que les dijeron que el cierre se debe a refacciones, pero lo cierto y concreto es que han finalizado la relación laboral y nos han consultado cuánto les correspondería de indemnización. Suponemos que han arreglado con la patronal porque no regresaron. La ley dentro del Contrato de Trabajo prevé que la patronal tiene que avisar un mes antes del cierre y aquí los despidos fueron directos sin previo aviso. Tenemos conocimiento de 4 empleados registrados pero había varios más sin registrar. Es una constante que las indemnizaciones se paguen siempre mucho menos, aunque hay empresas que han pagado como corresponde. Muchas veces el empleado se ve apremiado por la situación económica y agarra lo que le dan. Es una situación totalmente inesperada, desagradable y traumática más aún en esta fecha de Semana Santa, con más razón si ese empleado despedido es el único sostén de la familia", detalló Aguado.

En sse sentido, fuentes inobjetables consignaron a Periodismo365 que el local donde funcionaba Castellanas va a ser subdividido por el alto costo del alquiler de un local de grandes dimensiones "Sin dudas el costo del alquiler es un condicionante mal, no hay maneras en esta situación de hacer frente a un gasto fijo de estas características de alquileres tan altos. No hay empresa que tenga una evolución tal para pagar esas sumas millonarias. Estos cierres dejan a los trabajadores en una situación muy precaria. Nosotros hicimos el año pasado una inspección en esa empresa donde constatamos siete empleados, pero no tenemos la declaración jurada 931 de la empresa como para saber la cantidad total de empleados registrados y no registrados o en negro como se dice habitualmente", remarcó el sindicalista.

Las mismas fuentes informaron a Periodismo365 que el sábado a la noche antes del cierre del local, llegó un camión furgón semirremolque y personas que vinieron en dos autos, ingresaron al comercio y dos de ellos dijeron ser gerentes o supervisores de la empresa. Empezaron a pegar papeles de diario en la vidriera, los juntaron a todos los empleados y les dieron 15 minutos para pensar si aceptaban o no la indemnización, ofreciéndoles en ese momento 1 millón de pesos en efectivo a cada uno cuando había empleados que tenían 12 años de trabajo en la tienda. Luego cargaron las ropas en cajas y vaciaron el local llevando toda la mercadería en el camión, para cerrar definitivamente el local comercial.

Aguado explicó que hasta el momento no tuvieron más novedades. "Sin dudas los empleados arreglaron en condiciones muy diferentes a las que les correspondían porque no volvieron a consultar al Sindicato. La metodología es: tenés ya mismo este dinero a modo de indemnización por despidos sin causa, y lamentablemente los empleados cobran a las apuradas lo que haya nomás y quedan en total estado de desprotección sin saber que es lo que les corresponde, además firman pagarés o recibos en blanco, muchas veces hasta convenios. Siempre corresponde la indemnización por despidos. Tienen que asistir al gremio aunque no sean afiliados que los vamos a orientar bajo el régimen de la Ley de Contrato de trabajo. Sin dudas en este contexto van a seguir este tipo de situaciones de cierres y despidos de trabajadores".

Hay varios empleados que en estos últimos días nos han estado consultando por liquidaciones que les correspondería, tuvimos consultas del rubro alimentos, kioscos, tiendas, etc. Hay varios comercios que aprovechan la coyuntura pero hay otros que lamentablemente están pasando un mal momento porque la constante es la baja de las ventas", finalizó Hugo Aguado.

FUENTE: Radio Universidad - Hipermedios UNCAus