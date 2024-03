/ / SÁENZ PEÑA: "LA LUZ ME AUMENTÓ MIL POR CIENTO. ESTOY EVALUANDO CERRAR", LAMENTA EMPRESARIO FÚNEBRE

"Es una verdadera estafa. Es un aumento desmedido de la luz, totalmente inmoral y una estafa al usuario. Encima el servicio de Secheep es pésimo, no mejoró nada; al contrario empeoró y hubo cortes de luz con 55 grados de sensación térmica a la siesta cuando yo tenía ocupada la sala velatoria. La gente se quejaba con razón y ahora para completar, vienen las facturas de luz con estos aumentos alevosos. Además es imposible comprar un grupo electrógeno con el valor que tiene", protestó el dueño de Cochería Santa Catalina, ubicada en el Barrio 1º de Mayo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

"Ahora Secheep avisó que el desmedido aumento de la luz seguirá afectando a los usuarios. Nosotros tuvimos un salto de 15.000 pesos a 150.000 en dos o tres meses, o sea un mil por ciento de aumento luego de la última actualización de la tarifa en las boletas de Febrero", explicó el empresario fúnebre a Periodismo365

"Éste consumo anterior se podía pagar, pero ahora se trabaja muy poco, la sala velatoria funciona 3 o 4 veces al mes porque también bajaron los servicios ya que trabajamos menos que antes porque la gente está sin plata. Pero si esto sigue así y no me dan los números, lamentablemente voy a cerrar esta sala. No me conviene seguir así con este panorama muy desalentador. Es una pena porque es otra fuente laboral que se pierde en Sáenz Peña".

"Solamente tengo un equipo de aire acondicionado split grande que se lo ocupa para los servicios y con la misma frecuencia que el año pasado pero nunca hubo un aumento así en las facturas de luz. Además tengo un par de focos led afuera y adentro que de noche quedan apagados. Pero insisto que con semejantes aumentos es imposible trabajar para el comerciante", remarcó finalmente.

