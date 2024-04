/ / ANSES APROBÓ LA JUBILACIÓN DE PRIVILEGIO DE 7 MILLONES DE PESOS PARA ALBERTO FERNÁNDEZ

El ex Presidente recibió la confirmación para recibir la jubilación de privilegio por parte de la ANSES. Según explicaron desde el organismo, el proceso de otorgamiento cumplió con los tiempos formales.

Según explicaron desde el organismo estatal, el proceso de otorgamiento cumplió con los tiempos establecidos. Días atrás, la oposición ya había mostrado su descontento y hasta presentó un reclamo formal para anular el pago de la pensión extraordinaria.

El exmandatario inició el trámite el pasado 6 de diciembre -cuando aún estaba en sus funciones-. “En cumplimiento con lo que estipula dicha ley, tramitó la jubilación y la resolvió en el tiempo habitual (tres meses)”, aclararon desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En febrero, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un reclamo formal ante el instituto nacional para que Alberto Fernández no pueda recibir este beneficio económico. “¡Basta de privilegios! Le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados”, explicó en su cuenta de X.

Dentro de su justificación, la opositora hizo hincapié en la compleja situación económica que está viviendo el país y, sobre todo, los jubilados de menores pensiones. “Lo que establece la ley que otorga estas jubilaciones de privilegio son dos condiciones. Una es que no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación, pensión y beneficios dentro del sistema. Y, por otro lado, la otra condición es que debe residir en Argentina. Claramente nosotros estamos adjuntando declaraciones donde decía que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, cosa que está haciendo desde el 21 de diciembre”, detalló.

Su comentario apunta directamente a la decisión del peronista de irse a vivir a España por tiempo indeterminado. Sin embargo, el exfuncionario aclaró su postura: “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan”.

