/ / SÁENZ PEÑA: ROMPIERON VIDRIERA A MAZAZOS Y DESVALIJARON A MAYORISTA DE REPUESTOS. HAY PÉRDIDAS MILLONARIAS

El robo fue perpetrado en la madrugada de este domingo por delincuentes que aparentemente se movilizaban en una o dos camionetas. No es la primera vez que el reconocido negocio de ventas de repuestos para camiones es víctima de la delincuencia.

Al llegar los uniformados al lugar, constataron que el frente vidriado con Blindex del reconocido comercio de venta de repuestos para camiones "Kennedy", estaba destruido en su totalidad y los malvivientes se habían llevado costosas mercaderías y hasta las computadoras del lugar.

El comerciante de 49 años de edad, dueño del mencionado negocio ya estaba allí y explicó que el local comercial se encontraba sin ocupantes ni sereno alguno, y que los delincuentes habrían utilizado mazas o grandes martillos de albañilería para romper totalmente la vidriera frontal de Blindex y luego ingresaron a robar todas la mercaderías que estaban en exposición y otras que había en el sector listas para ser entregadas a clientes del interior provincial.

Las mismas fuentes detallaron preliminarmente a Periodismo365 que los malvivientes sustrajeron: 10 grandes baterías para camiones, 10 llantas nuevas originales para camiones, un número no determinado aún de cubiertas (neumáticos) de diferentes rodados para transporte de cargas (camiones y colectivos de gran porte) 2 monitores Led de computadora, 1 CPU, 1 teclado, y otros elementos que aún restan determinar. Arribaron al lugar móviles de la Policía Caminera y la División COM, entre otros; quienes prestaron colaboración en la contingencia. "Se observa claramente huellas que pueden ser de camionetas, una o dos donde se llevaron toda esa mercadería que era mucha, también robaron todo el sistema integrado de cámaras de seguridad para que no queden registros fílmicos", explicaron fuentes consultadas por Periodismo365.

Se dio intervención a la División Criminalística y se realizó acta de constatación. Trabaja en el caso la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña. La causa por "Supuesto Robo" se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo de la Dra. Liliana Luppi.

