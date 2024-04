/ / (video) SÁENZ PEÑA: CAEN DELINCUENTES DEL CLAN SOSA, TRAS PERPETRAR MILLONARIO ASALTO A COMERCIANTE EN SU CASA

Varios delincuentes que perpetraron un violento y millonario asalto en la casa de un comerciante domiciliado en el Barrio Santa Elena de Presidencia Roque Sáenz Peña, fueron detenidos este sábado. El robo fue cometido en la madrugada del pasado 20 de Marzo cuando en medio de la tormenta los peligrosos ladrones ingresaron al domicilio del comerciante. El dueño de casa se resistió pero fue reducido por los malvivientes, que abrieron la caja fuerte y se llevaron aproximadamente 2.500.000 pesos en efectivo. Tras un arduo trabajo, la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña logró detener hoy a los delincuentes y se siguen con las averiguaciones para encontrar la millonaria suma. También los uniformados pudieron establecer la conexión directa de los malvivientes con el narcocriminal Clan Sosa.

Ese día, se tomó conocimiento por medio del abonado 911 del ingreso de delincuentes al domicilio mencionado. Al llegar al lugar los efectivos hallaron al dueño de casa, un comerciante de 68 años; quien explicó que momentos antes había escuchado fuertes ruidos provenientes del patio de su inmueble y que los perros ladraban. Entonces salió al exterior de la casa, más precisamente hacia un depósito que tiene en el patio trasero donde guarda mercaderías de su negocio de refrigeración, cuando vio salir corriendo a dos delincuentes vestidos con ropa deportiva y con el rostro cubierto.

Luego, la víctima fue urgente hacia la caja fuerte y se dio cuenta que le habían robado 2.500.000 pesos en efectivo. Agregó que esa caja fuerte se encontraba cerrada con llave en el depósito, el cual no tiene medidas de seguridad; y al verificar la mencionada caja fuerte comprobó que no estaba violentada. Remarcó también que el portón de acceso no tiene medidas de seguridad y que hace seis meses extravió una llave de la caja fuerte, sospechando de unos sujetos que alguna vez entraron a cortar pasto a la propiedad. Se lo invitó a radicar la correspondiente denuncia penal y se dio intervención a la División Investigaciones Complejas. Intervino la División Criminalística y se informó que el damnificado no posee cámaras de seguridad en el depósito ni en su domicilio.

En ese contexto, personal de la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña, realizó un relevamiento de cámaras de seguridad perteneciente al Centro de Monitoreo Municipal y analizando las mismas se observó como partícipe del hecho a una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro, color roja, sin dominio colocado, con llantas de aleación color gris.

En esas circunstancias se diagramaron grupos de trabajo, logrando desde inmediaciones de calle 3 entre 12 y 14 del centro saenzpeñense, el secuestro de la mencionada camioneta Saveiro, utilizada para cometer el robo, y la detención del conductor, un joven de 22 años domiciliado en Lote 219 del Barrio Ensanche Norte.

El Fiscal en turno ordenó que se proceda al formal secuestro del vehículo y se reciba declaración testimonial del individuo. De allí surgió la identificación de los autores, dos delincuentes domiciliados uno en el Barrio San Cayetano y otro en el casco céntrico de Sáenz Peña. Se solicitó orden de allanamiento para los domicilios de los presuntos autores y hoy los efectivos y personal de la Justicia allanaron en Quinta 142 del Barrio San Cayetano de esta ciudad, donde al momento de llevar a cabo la diligencia judicial se obtuvo resultado negativo.

Luego se hizo un procedimiento similar en calle 22 entre 9 y 11 del centro, donde se procedió a la detención de dos sujetos de 25 y 19 años de edad, uno de ellos yerno de Lucas Sosa e integrante del clan. Asimismo en ése domicilio se procedió al secuestro de 13 gramos de marihuana y una planta, los cuales conforme lo ordenado por la Fiscalía Antidrogas Nº 1 a cargo de la Dra. Lovey Pessano; fueron notificados en carácter de libertad en las actuaciones por infracción a Ley 23.737 de Estupefacientes en función con la Ley 2403 de Narcomenudeo.

Se contó con la colaboración de personal de la División Investigaciones Complejas Interior Villa Ángela, División Droga Interior y comisarías jurisdiccionales. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Hurto Agravado".

Periodismo365