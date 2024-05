/ / EL DIPUTADO POLINI DENUNCIÓ AMENAZAS Y APRIETES DEL EJECUTIVO NACIONAL

En comunicación con Mañana Sylvestre, el diputado nacional por el Chaco, y referente de la Unión Cívica Radical provincial denunció aprietes y amenazas desde el ejecutivo para forzar un apoyo a la Ley Bases en el Congreso.

"Nunca hemos tenido este tipo de problemáticas ni de inestabilidad personal. Esto de que gente desconocida te escriba y amenace en forma permanente no lo había vivido nunca", sostuvo. A su vez reconoció que "el gobernador (Leandro Zdero) me pidió que acompañara la Ley Bases. No hay dudas de que recibió presiones del Gobierno nacional", aunque por otro lado planteó que "tenemos un Presidente al que hay que darle gobernabilidad".

FUENTE Y FOTOS: Minuto Uno