/ / EL GOBERNADOR ZDERO ANUNCIÓ QUE NO SE COBRARÁN LAS POLÉMICAS FOTOMULTAS

El gobernador Leandro Zdero, comunicó esta mañana, la decisión de no cobrar las polémicas fotomultas que generó múltiples reclamos y afectó a automovilistas de toda la región. “A cada chaqueño, quiero decirle que juntos vamos a desactivar otra bomba que nos dejó la gestión de Capitanich. Respecto a las multas de tránsito, he dado instrucciones a mis funcionarios de iniciar la condonación de las mismas; vamos a iniciar los trámites para que no se cobren y el procedimiento para darles de baja se informará las próximas semanas, desde el Ministerio de Seguridad del Chaco.”- señaló el mandatario provincial.

Zdero, remarcó que, la anterior gestión, desde que las implementó NO cumplió con las normativas de información:

1. Ni dónde se ubicaban o estaban los radares y

2. Tampoco, desde cuándo se sancionaban las faltas.

La gestión de Capitanich cambió sucesivamente el convenio que firmó con la Universidad de San Martín quién invirtió en el equipamiento, por lo cual, generaron responsabilidades que nuevamente tendremos que resolver, como lo venimos haciendo”- agregó.

QUIÉNES HOY CRITICAN EL SISTEMA ESTUVIERON CONSINTIENDO ESTA SITUACIÓN, EN LA ANTERIOR GESTIÓN, MIRANDO PARA OTRO LADO

Por último, el gobernador aclaró que “nuestra gestión no intimó, ni inició juicio a ninguna persona en razón de las multas, independientemente de la resolución judicial de estas últimas horas, en la cual se estaba trabajando y revisando la legalidad de cada radar ya que muchos fueron vandalizados al igual que la cartelería.

Somos respetuosos de los derechos de cada chaqueño y por eso, desde el primer momento se aclaró que el sistema estaba en revisión por nuestros funcionarios. Además, tengo que decir que quiénes hoy critican el sistema estuvieron consintiendo esta situación en la anterior gestión mirando para otro lado. Por eso, cuando el sistema esté plenamente operativo, cada chaqueño estará debidamente informado para que, de esa manera, podamos bajar los accidentes en nuestras rutas y fortaleciendo aún más la educación vial como lo venimos haciendo”.

Periodismo365