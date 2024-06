/ / CRISIS EN GARBARINO: ENTRE DEUDAS Y MILES DE DESPIDOS, EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES POR JUSTICIA

La empresa argentina enfrenta un proceso de concurso preventivo mientras miles de trabajadores luchan por obtener sus indemnizaciones completas. La reciente resolución judicial, que incluye la revisión de deudas millonarias, complica aún más el panorama.

La reciente resolución del juez Fernando Gabriel D'Alessandro, del Juzgado Nro 7, Secretaría Nro 14 del Departamento Judicial de la Capital Federal, ha provocado más incertidumbre entre los acreedores. La decisión incluye la verificación de créditos no controvertidos y la postergación de una resolución sobre los créditos disputados.

Gabriel Eduardo Yapura, quien trabajaba como vendedor en la sucursal de Garbarino en Escobar y fue despedido en 2021 después de 15 años en la empresa, ahora se desempeña como representante de los trabajadores despedidos y, en diálogo con Cronica.com, relató la situación: "El proceso de deterioro de la empresa arranca el 2019 con la pandemia. La compañía venía mal, se pone a la venta y la compra Carlos Rosales. Fue muy complejo porque solamente cobramos 22.000 pesos, todavía seguíamos en plena pandemia, y nosotros tratamos en todo momento de no tirotear al barco, de hacer todo lo posible para que Garbarino salga adelante, y a nosotros, a todos los trabajadores, nos pagaron con despido".

"Fuimos despedidos alrededor de 2.831 trabajadores en noviembre-diciembre de 2021 y, en total, más de 3.800 trabajadores a nivel país. Nos organizamos como 'Trabajadores de Garbarino en Lucha' y realizamos asambleas mensuales por Meet para mantenernos informados. Esta es una resolución del juez que ya se venía tardando, todos los tiempos ya estaban extintos. Nos despidieron en plena pandemia, y con doble indemnización, el Ministerio de Trabajo no hizo nada", expresó Gabriel.

El problema radica en que los trabajadores despedidos en noviembre de 2021 bajo el artículo 247 (que permite una indemnización reducida del 50%) ahora están peleando para que se les aplique el artículo 245, que implica el pago completo. En estos momentos se les deben 9 meses de sueldo. El juez aún no ha tomado una decisión definitiva y ha enviado estos créditos laborales a revisión, prolongando el proceso y retrasando los pagos. "El juez, en este caso, muchos abogados nuestros, dijo que no, nosotros vamos por el 245, al 100% de todos," subrayó Gabriel en diálogo con este medio.

"La resolución verificatoria del art. 36 LCQ debió dictarse hace ya más de un año y medio, un largo periodo de espera sin ningún resultado positivo y que debido al actual contexto económico y la situación fáctica del que suscribe y todos mis compañeros contemplamos el deterioro de nuestras acreencias, golpeados no sólo ya por las particularidades del Concurso (se nos adeudadan 6 y 8 meses de sueldo y las indemnizaciones por despido) situación que se agrava por la difícil actual situación económica argentina, con los altos niveles de inflación y costo de vida que impactan en nuestra vida diaria, no pudiendo sostener más esta difícil situación a la que nos ha llevado la empresa GARBARINO S.A. pues antes del Concurso todos teníamos un trabajo digno", sostuvo Gabriel, en representación de los trabajadores, en un comunicado presentado ante el juez.

Carlos Rosales, dueño de Garbarino

Y continuó: "Sumado a que los pagos del pronto pago son ínfimos e insultantes puesto que la Concursada no ha sido capaz ni siquiera de sostener el giro de sus negocios tal como se observa en cada magro informe mensual".

"Solicito se dicte con carácter de urgente la resolución verificatoria del art 36 LCQ y se fijen las fechas de los demás pasos procesales que deben determinarse en el Concurso sin más prórrogas y dilaciones que nos causan grave perjuicio y del que hacemos expresa Reserva de Derechos", concluyó Gabriel en el escrito.

Montos y acreedores clave

La resolución detalla diversas deudas de Garbarino. Algunos de los montos más significativos incluyen:

Be On Talent S.A.S.: $2.196.215 por servicios de gerenciamiento.

Mariano Luis Benardoni: $854.704,72 por servicios de fletes.

Martha Nora Monachesi: $6.429.182,73 por capital e intereses y USD 241.186,65.

Fideicomiso Paseo Ushuaia: $12.134.400,78 por capital e intereses.

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires: $254.244.100,44 con privilegio general y $107.344.971,16 quirografario.

Además, uno de los casos más resonantes fue el de LG Electronics Inc., que reclamó USD 2.064.699,50 más intereses. Sin embargo, la sindicatura recomendó declarar inadmisible este crédito debido a la falta de traducción pública de las facturas presentadas y otras discrepancias. El juez aceptó esta recomendación, dejando fuera esta deuda del proceso de verificación.

El futuro de Garbarino y sus trabajadores

La incertidumbre sobre el destino de Garbarino es palpable. Gabriel, el representante de los trabajadores, lo resume con crudeza: "Esto se extiende un poco más el pago para nosotros. Vamos todos a una quiebra y no hay vuelta atrás, tiene que pasar, no un milagro, mil milagros tienen que pasar para que Garbarino no quiebre".

En la jornada de hoy, los trabajadores despedidos realizarán una asamblea general a nivel nacional para discutir los próximos pasos y las posibles acciones a tomar. "Vamos a tener la presencia de abogados y la palabra a través de audio de otros abogados, hablando sobre la sentencia, sobre nuestros créditos laborales, en qué nos perjudica, en qué nos beneficia, qué pasos podemos seguir," comentó Gabriel sobre los planes inmediatos. "Vamos a ver qué acciones vamos a tomar en este caso por si no es favorable. Las acciones de lucha también se hacen todas en conjunto y se delibera y se vota", le aseguró a Cronica.com.

Gabriel también relató las condiciones a las que se han visto sometidos: "Uno de nuestros compañeros de San Nicolás llegó al Obelisco con la intención de prenderse fuego debido a su angustia y desesperación. Hemos perdido 9 compañeros desde que comenzaron los despidos. Una compañera que fue a cuidar una casa, murió en una explosión de gas y otro compañero falleció repartiendo pizzas por 150 pesos para sobrevivir. Seguramente si estas personas hubiesen tenido su plata de la indemnización, no hubieran terminado así. Estos incidentes reflejan la extrema precariedad a la que hemos sido llevados."

Edgardo Zarate, uno de los trabajadores despedidos en la Sucursal 37 de la provincia de Tucumán, compartió su testimonio con este medio: "Tenía programada una cirugía de menisco a través de una prepaga, una obra social que también estaba pagando, y se me descontaba por recibo de sueldo. Cuando fui a la autorización, para lo cual tenía que darme únicamente el médico la fecha de tal cirugía, me indican que estaba suspendido por el hecho de que no había aportes. Por lo cual, ahí fue una gran tristeza, porque necesitaba presentar el currículum y estar bien lo antes posible para poder seguir trabajando en el empleo que había conseguido luego de más de un año de búsqueda, y ellos me impidieron eso. Por lo cual tuve que esperar a hacerlo a través de un hospital público, obviamente comenzando de cero todo, y ya por enero del 2023 recién me pudieron operar. Ese es el perjuicio que me ha causado a mis 53 años por esos días y con 25 años en la empresa Garbarino".

La falta de apoyo ha sido un tema recurrente. "Al principio, recibimos ayuda de nuestro sindicato para reclamar sueldos caídos, pero después del despido, la ayuda cesó. Héctor Cavalieri, líder de nuestro sindicato, (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios - FAECYS) trajo a Carlos Rosales a la mesa de negociación para la compra de Garbarino, y ordenó no ayudarnos más," denunció Gabriel.

La situación de Garbarino, al igual que la de muchas empresas argentinas, es compleja. Mientras tanto, sus trabajadores siguen esperando justicia y claridad en un proceso que parece no tener fin. "Nosotros también estamos peleando para que lo poco o mucho que podemos llegar a quitarle del robo que nosotros hemos recibido, lo vamos a hacer. Vamos a seguir luchando por esos compañeros," declaró Gabriel.

La resolución del juez D'Alessandro marca un paso en este largo camino, pero la verdadera resolución, tanto para la empresa como para sus empleados, aún parece estar lejos de alcanzarse, sobre todo en contexto económico difícil como el que atraviesa el país.

FUENTE Y FOTOS: Crónica