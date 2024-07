/ / OLA POLAR: UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE MURIÓ DE FRÍO EN VILLA CRESPO

Con temperaturas de 1 grado por las noches, falleció un hombre en la Ciudad de Buenos Aires. No se encontraron indicios de violencia evidentes en el cuerpo.

El suceso tuvo lugar el mismo día en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaba un operativo "extraordinario" para brindar asistencia durante las noches de frío. En ese contexto, la organización Proyecto 7, dedicada a trabajar con personas en situación de calle, llevó a cabo un desayuno de protesta en el Obelisco para demandar un mayor apoyo frente a la llegada de las bajas temperaturas.

Las primeras noticias sobre el incidente comenzaron a difundirse por la tarde, aunque el hecho en sí tuvo lugar por la mañana. De acuerdo con el informe policial del operativo, agentes de la Comisaría Vecinal 15B acudieron a la ubicación en Leopoldo Marechal al 1300 después de recibir informes de que el hombre en situación de calle no respondía a los llamados.

Los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME, y a las 9:55 horas, los médicos confirmaron el fallecimiento de la persona, sin encontrar indicios de violencia evidentes en el cuerpo. Según el comunicado oficial, la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional N° 42, a cargo de Carlos Arturo Velarde, intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para llevar a cabo la autopsia, programada inicialmente para la noche del lunes.

"No tenemos mucha información del caso en particular porque todavía no se pudo identificar a la persona. No tenía DNI y la policía no logró identificarlo. Con lo cual no pudimos todavía cotejar con nuestras bases de datos del BAP para saber si tuvimos alguna intervención o si en algún momento vino a alguno de nuestros Centros", señaló a PERFIL un representante del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

"Anoche estuvieron nuestros equipos recorriendo en la zona hablando con otras personas. Había dos hombres que estuvieron con él al momento del fallecimiento. No aceptaron ser trasladados a uno de nuestros centros", agregó.

Por la mañana, antes de que se confirmara la muerte del hombre, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat anunciaban la puesta en marcha del "Operativo Frío Extraordinario" por las bajas temperaturas.

Según los datos oficiales del censo de personas en situación de calle, se ha confirmado un preocupante aumento en el número de personas sin hogar en la Ciudad. Las estadísticas recientemente publicadas por el Ministerio revelan un incremento del 34 por ciento en comparación con el año anterior, con un total de 3.511 personas en situación de calle en contraste con las 2.548 registradas el año pasado.

Qué es el Operativo Frío extraordinario que activó el Gobierno de la Ciudad

El Operativo Frío es una herramienta central dentro de una política de asistencia integral que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Por medio del programa BAP, los equipos salen al encuentro de quien lo necesita todos los días por cada barrio de la Ciudad.

A partir de esos recorridos, se detectan los puntos críticos y se lleva adelante la trazabilidad de la situación de cada persona, con información digitalizada y actualizada acerca de las distintas intervenciones y de la evolución de la situación de cada una de las personas asistidas.

Atendida la emergencia en primera instancia, el equipo del BAP se pone al servicio del vecino para acompañarlo en todos los aspectos de su revinculación social y en el rearmado de su propio proyecto de vida.

“En fundamental que cuando alguien vea a una persona en situación de calle, llame al 108, que es el primer paso de nuestro abordaje", afirmó la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y agregó: “Los operativos extraordinarios suman recursos para abordar la emergencia”.

FUENTE Y FOTOS: Perfil