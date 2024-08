/ / RECESIÓN Y DESEMPLEO: DESPIDEN MÁS DE 400 TRABAJADORES EN BRIDGESTONE

Es en la planta que la multinacional tiene en Llavallol, Lomas de Zamora, conurbano bonaerense.

Estamos hablando de la empresa más poderosa del mundo en el sector neumáticos. Que acaba de aumentar sus ganancias globales a 2046 millones de euros y en la Argentina tuvo millonarias ganancias si tenemos en cuenta los últimos tres balances, a pesar de las maniobras contables del último año. ¡No tiene ninguna crisis! Quiere aprovechar la recesión que genera la politica económica del gobierno para atacar a los trabajadores, con despidos y flexibilización laboral. Y para esto necesita atacar a la organización gremial.

La multinacional del neumático, que no tiene ninguna crisis, lanzó despidos masivos. Fate también ataca. Estamos en momentos muy importantes, no solo para los obreros del neumático y el SUTNA sino para toda la clase trabajadora.





Ante la convocatoria a un paro este lunes por parte del SUTNA, el Ministerio de Trabajo de la provincia, controlado por el gobierno de Kicillof, decretó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles que impide que los trabajadores puedan realizar medidas dentro de planta. Al mismo tiempo que manda centenares de policías de la Bonaerense para amedrentar a los trabajadores en lucha por sus puestos de trabajo que se manifestaron este martes en la puerta de la fábrica en Lavallol, en el acto organizado por el SUTNA.





La multinacional productora de neumáticos Bridgestone avanzó con 452 despidos y también suspensiones con amenazas concretas de despidos, en un contexto en el cual le fue aprobado un Proceso Preventivo de Crisis que habilita este tipo de medidas. Ante esta situación el Sindicato Único del Neumático (SUTNA) lanzó medidas de fuerza en la planta que la empresa tiene en la localidad de Llavallol desde este domingo y continuará con asambleas. Desde el sindicato afirmaron que no existe tal crisis y lo que busca la empresa es flexibilizar y precarizar a los trabajadores.

En la noche del domingo, el SUTNA realizó una protesta en las puertas de la planta de Bridgestone ubicada en la localidad de Llavallol, Lomas de Zamora, y convocando a un paro de actividades para el turno noche, turno mañana del lunes y luego continuar con asambleas para definir los pasos a seguir.

La situación es compleja en un contexto político adverso. Aduciendo baja en las ventas y en las exportaciones, Bridgestone presentó en julio pasado un Proceso Preventivo de Crisis en la Secretaría de Trabajo nacional. Entre otros aspectos, le permite despedir pagando el 50% de las indemnizaciones.

Con casi 1200 operarios, enviaron 452 telegramas de despidos y suspensiones y desde el sindicato manifestaron que se están comunicando telefónicamente con trabajadores para comunicarles la cesantía. La situación se da también en días atravesados por la negociación paritaria que alcanza al conjunto de las empresas del sector.

Alejandro Crespo, secretario General del SUTNA, manifestó: “La fábrica pidió un Proceso Preventivo de Crisis fraudulento. Venían con balances positivos, pero ahora le comunicó a compañeros por teléfono que están despedidos. Es un despropósito.”

“Dicen que pidieron préstamos en dólares al exterior a otras plantas de Bridgestone y que con la devaluación no lo pueden pagar y tampoco vender al exterior”, afirmó. Bridgestone es una multinacional líder en la producción de neumáticos radicada en Argentina con la mencionada planta en Llavallol.

“Hablando de solo operarios, éramos 1300 hasta el triunfo de Milei. Luego del ballottage despidieron a más de 100 compañeros. Ahora son 1178 operarios“, describió Crespo y alertando que podría reducirse drásticamente con 500 despidos. “Es una fábrica fingiendo una crisis para después flexibilizar a los trabajadores”, concluyó Crespo.

“El Gobierno habilita un proceso preventivo de crisis a empresas que no lo tienen. Como no modernizaron sus máquinas, como tienen una situación donde para competir afuera necesitan más ritmo de trabajo echan trabajadores, achican la dotación, aumentan los ritmos de trabajo y rompen la espalda de los compañeros para competir afuera contra máquinas mucho más modernas. Con todas las ganancias que tuvieron como no van a invertir en el país”, se preguntó Crespo.

El conflicto en Bridgestone, por sus dimensiones y características, pareciera ser una muestra de lo que viene a un nivel más acentuado en el período venidero. Avance de la desindustrialización, empresas que ven la oportunidad de convertirse en importadoras y aprovechar para flexibilizar las condiciones de trabajo en los establecimientos. Un panorama poco alentador, en donde lo que ocurra en Bridgestone sea un caso testigo de esta etapa.

Es evidente que el gobierno permite que las patronales ataquen con despidos masivos, sin cumplir con los más mínimos requisitos y condiciones legales, ya que no pueden demostrar crisis alguna, y a la vez busca atarnos de pies y manos a los trabajadores para que no podamos responder.

FUENTE Y FOTOS: Radiográfica - La Izquierda Diario