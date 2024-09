/ / (video) VOLVIÓ A AUMENTAR EL TRANSPORTE Y PONEN POLICÍAS Y PATOVICAS EN ESTACIONES

La situación se da en los subtes y trenes para evitar que los usuarios salten los molinetes y que no se abonen las nuevas tarifas. El subte saldrá $757.

Ahora, este lunes en las estaciones de subtes y trenes amaneció con la presencia de más Policías, guardas de prevención y patovicas para evitar que los usuarios eviten no abonar las nuevas tarifas. Se trata de personas con traje o remeras que controlan y advierten a los pasajeros ya que su función es solo controlar y no aplicar multas. La penalización solo lo pueden realizar los inspectores arriba del tren, en ese caso quienes no hayan abonado la tarifa deberán abonar $2800.

La presencia de dicho personal ya se ve desde el mes de agosto en algunas estaciones cabeceras, como Retiro y Constitución, pero con el correr de los días varios usuarios empezaron a advertir más presencias de los mismos en muchas más estaciones del subte.

Volvió a aumentar el transporte: cuánto cuesta el boleto

El martes 1° de octubre el viaje pasará a costar $757, un incremento del 16,46%. El premetro, en tanto, se irá a $264,95. Se trata del último tramo del ajuste del cuadro autorizado por el Gobierno porteño. En lo que va del año acumula una suba de 589%.

Este valor es para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, sin embargo quien no la tenga a su nombre, abonará una tarifa diferencial de $859,07. De igual modo, la Red SUBE seguirá vigente con su descuento para pasajeros frecuentes con las respectivas bonificaciones de 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales.

1 a 20 viajes: $757;

21 a 30 viajes: $605,60;

31 a 40 viajes: $529,90;

41 viajes en adelante: $454,20.

