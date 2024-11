/ / (video) SÁENZ PEÑA - RÉCORD EN PLENO CENTRO: EN 5 SEGUNDOS ROBÓ UNA MOTO

Un malviviente batió récord delictivo este lunes cuando en solamente 5 segundos robó una motocicleta en la vereda de calle 9 y 12, pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. El rodado era de un empleado de la farmacia ubicada en esa esquina. "Es imposible para mí comprar otra moto en este momento tan difícil de la economía", afirmó el trabajador a Periodismo365, agregando que formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 1º. Asimismo, solicitó mayor presencia policial en ese sector. "Todos los días roban motos en esta zona y no se ve ni siquiera policías caminando como antes había".

Minutos después formalizó la denuncia y consiguió cámaras de seguridad donde se ve toda la secuencia completa del robo donde un ladrón portando una mochila y con barbijo colocado, observa disimuladamente las motos estacionadas. Luego se dirige hacia una de ellas, destrabándole el manubrio y robándola en un lapso récord de tan solo 5 segundos.

"Lo que pude ver en el Centro de Monitoreo Municipal es que el delincuente fue por zona céntrica hacia los barrios ubicados al oeste de la ciudad (Tiro Federal o Ginés Benítez) donde se pierde señal de videovigilancia ya que en esas barriadas no hay cámaras de seguridad municipales. Vaya uno a saber dónde estará mi moto. En este sector de calles 12 y 9 en pleno centro saenzpeñense, todo el tiempo están robando motocicletas. No hay presencia policial y tampoco hay policías caminantes como hubo en algún momento", lamentó la víctima; remarcando que ése era su único medio de movilidad. "Yo tengo mi casa a 40 cuadras de la Farmacia. Ahora voy a tener que ir y volver caminando porque no puedo comprarme otra moto por el alto valor que tienen".

El joven damnificado detalló a Periodismo356 que su moto era una Guerrero Trip, de 110.cc., color blanca con llantas de aleación, lo cual dejó plasmado en redes sociales pidiendo a la gente su colaboración en caso de observar su rodado.

