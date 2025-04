/ / USHUAIA DECLARÓ PERSONA NO GRATA A MILEI POR SUS DICHOS SOBRE MALVINAS

La iniciativa fue aprobada por seis votos a favor y cuatro en contra. "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros", había declarado el Presidente.

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, había dicho el mandatario el miércoles a la mañana.

Sus dichos le valieron duras críticas y hasta una denuncia penal de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas por el delito de "traición a la Patria", entre otros. Ahora, los legisladores de la capital fueguina aprobaron la declaración de persona no grata en la ciudad.

Javier Milei fue declarado persona no grata en Ushuaia

El proyecto fue obra de la concejal Daiana Freiberger, del bloque Provincia Grande, y se aprobó con seis votos afirmativos y cuatro negativos. Por la positiva se inclinaron Analía Escalante, de FORJA (oficialismo fueguino) y los peronistas Gabriel De La Vega, Nicolás Pelolli, Laura Ávila y Yessica Garay, además de la propia Freiberger. En cambio, sufragaron en contra la libertaria Belén Monte de Oca; Fernando Oyarzún, de FORJA; Valter Tavarone, de Somos Fueguinos; y Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino.

Para la impulsora del proyecto, las manifestaciones de Milei "desconocen la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas”. “Son numerosas las acciones que ha realizado contra la integración de nuestro territorio y en favor de los intereses británicos - rezan los fundamentos del proyecto aprobado ayer- alineó su política interna y externa en beneficio de intereses foráneos, oponiéndose a los intereses nacionales y en especial a los de la provincia", puntualizó.

Lluvia de críticas a Javier Milei por sus dichos sobre Malvinas

Más allá de la declaración del Concejo Deliberante de Ushuaia, el mismo de 2 de Abril llovieron críticas contra el Presidente por sus declaraciones. Algunas de ellas tuvieron lugar en el acto por 43 aniversario del Inicio del Conflicto del Atlántico Sur que tuvo lugar en la capital de la provincia.

Allí estuvo la presidente Victoria Villarruel junto con el gobernador Gustavo Melella y diputados y legisladores de diversas escuderías políticas, además de veteranos y veteranas de guerra. En la ocasión, Melella señaló "hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales e ilegítimos de las Islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso: yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria. Fueron implantados".

Malvinas es una causa que une a todo el pueblo argentino y, hasta hoy, era una política de Estado en donde ningún gobierno, de ningún color político, en 192 años había consentido la posición británica y siempre había protestado por la usurpación ilegal y colonial del Reino Unido.… — Andrés Dachary (@ADachary) April 2, 2025

Más a fondo fue el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien acusó al Presidente de "tirar a la basura" 192 años de esfuerzos diplomáticos.

"Por primera vez en la historia de nuestro país un presidente de la Nación, la persona que representa y obliga al Estado en la órbita internacional, ha pretendido reconocer implícitamente la posición británica", dijo el funcionario fueguino.

Y, en esa línea, indicó: "Ha tirado a la basura el trabajo de Manuel Moreno, de Julio A. Roca, de Alvear, de Perón, de Illia, de Alfonsín, incluso de Menem y de todos los presidentes argentinos desde 1833 a la fecha".

En tanto, el Presidente del Centro de ex Combatientes de Ushuaia, Juan Carlos Parodi, disparó munición pesada contra Milei. "Acabo de escuchar al Presidente decir que hay que escuchar a los habitantes de las Islas decir que quieren ser argentinos, algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada, porque no es un pueblo originario para nada, todos los sabemos", lanzó.

FUENTE Y FOTOS: Ámbito Financiero