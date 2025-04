/ / (videos) SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: UN POLICÍA EN TERAPIA TRAS SER ATROPELLADO POR "WILEROS" EN PLENO CENTRO

El Oficial Principal Luis Escobar permanece internado en terapia intensiva en un Sanatorio de nuestra ciudad, con heridas graves en el rostro. En las próximas horas y por la complejidad de su cuadro, será internado en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. El empleado policial y su pareja circulaban en motocicleta el domingo a las 04.00 horas de la madrugada, cuando fueron atropellados en calle 12 esquina 17 por una horda de salvajes presuntamente alcoholizados, que en más de 30 motocicletas circulaban a gran velocidad por plena calle 12 del centro saenzpeñense gritando sapucais y epítetos irreproducibles, según testigos. Muchos de ellos con escapes libres en sus motos y realizando "wilis" sin respetar las normas de tránsito ni los semáforos. Lamentablemente esa enorme situación de descontrol en el tránsito urbano terminó en tragedia y con el Oficial Escobar en Terapia Intensiva. Familiares explicaron a Periodismo365 el pésimo momento que están pasando como consecuencia del accidente y piden ayuda para afrontar los millonarios costos de las cirugías neurológicas y reconstructivas, en la parte del rostro del efectivo policial que presta servicios en Comisaría 1º de Presidencia Roque Sáenz Peña. El caso se viralizó en redes sociales y el alias para colaborar es: silvia.mansilla.23

"ESTUVO DOS HORAS ESPERANDO ATENCIÓN EN EL HOSPITAL. NO PODÍA RESPIRAR Y AL FINAL NO LO ATENDIERON. NOS FUIMOS A UN SANATORIO"

La mujer detalló a Periodismo365 que también el "wilero" quedó tendido pero logró reanimarse e intentó huir, siendo retenido por transeúntes que justo pasaban por allí. Minutos después llegó al lugar "una ambulancia del Hospital 4 de Junio, donde llegamos y Escobar estuvo 2 horas sin ser atendido, con pérdida de conocimiento. Por momentos recuperaba la conciencia y avisaba a sus familiares que no podía respirar. Fue ahí que pedimos con desesperación que los atiendan los médicos, pero no los atendieron nunca entonces ahí nomás los llevamos al Sanatorio Loma Linda", se quejó.

La familiar del policía recordó que "al Sanatorio llegamos a las 6 de la mañana. Ahí recuperó la conciencia pero apenas podía hablar y comunicarse ya que se ahogaba en su propia sangre como consecuencia de una hemorragia interna por lo tanto pasó directamente a Terapia Intensiva. La señora apenas podía caminar, estaba muy dolorida y además no recibió atención médica en el Hospital ya que se negó, indignada porque a su pareja no lo atendieron".

"EL MUCHACHO QUE LO EMBISTIÓ TIENE 18 AÑOS. TODOS LOS OTROS HUYERON"

La joven consignó a Periodismo365 que al accidente llegó un móvil de la Comisaría 1º o del 911 y demoraron al "wilero" que había quedado tirado y que fue quien embistió a Escobar. "El muchacho tiene 18 años pero todos los otros huyeron rápidamente, ni siquiera se quedaron a auxiliar a los heridos", lamentó.

"Hasta el momento no se hizo denuncia penal porque estamos abocados de lleno a atender el estado de salud de Luis Escobar, pero intervinieron de oficio policías de Comisaría 1º, sus camaradas que lo conocen. Todavía no fuimos a pedir las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal", indicó.

GASTOS MILLONARIOS EN CIRUGÍA Y PRÓTESIS

La misma fuente reveló que el empleado policial tiene obra social INSSSEP "pero la cirugía que él requiere de manera urgente, solamente la hace un cirujano plástico y el problema se genera ahora porque ése médico cirujano no es prestador de INSSSEP. El presupuesto de la cirugía es de 1 millón de pesos de honorarios, a eso debemos agregar un monto todavía no determinado del anestesista, no sabemos cuanto es, eso depende del anestesista que esté de turno. Aparte tenemos los gastos de los materiales quirúrgicos y prótesis que él requiere, serían otros 2 millones de pesos", evaluó.

EL DIAGNÓSTICO DEL OFICIAL PRINCIPAL ESCOBAR

Con respecto al estado actual de salud del Oficial Principal Luis Escobar, en la madrugada de este miércoles 16 de Abril, sus familiares consignaron a Periodismo365 que el paciente solamente duerme, y el diagnóstico es "Fractura de órbita impura derecha, paciente sin antecedentes patológicos previos, sufre traumatismo facial por accidente de tránsito motocicleta contra motocicleta, con posterior fractura de hueso malar derecho, con fractura de arco cigomático derecho y pérdida de la proyección malar, fractura de reborde orbitario derecho. Se realizó tomografía axial computada donde se evidencia el diagnóstico anterior. El paciente continúa en Terapia Intensiva".

Periodismo365