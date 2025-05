/ / SÁENZ PEÑA: ANTE LA INACCIÓN JUDICIAL, PIDEN SER QUERELLANTES EN LA CAUSA CONTRA LA HIJA DE LA FISCAL MICHLIG

Héctor Barrionuevo, en su calidad de secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional del Chaco Austral, denunció penalmente a la secretaria de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, Pamela Michlig y a su hija, Sofía Pauluk, por la presunta participación de esta última en una picada ocurrida el 6 de abril pasado, en el centro sáenzpeñense. Además, pidió ser querellante en la causa.

En su denuncia original, Barrionuevo pidió investigar a la funcionaria judicial quién habría intervenido para recuperar en tiempo récord la camioneta que utilizó su hija -que fue incautada en el operativo policial de esa madrugada- y también por haberle facilitado el vehículo. Además, solicitó ser querellante en la causa bajo el argumento de la protección de la vida y seguridad de los más de 25 mil alumnos que actualmente cursan en la universidad ante un hecho que, según estimó, “podría haber terminado en tragedia”.

En su denuncia original, el directivo de la UNCAus valoró como errónea la intervención del Juzgado de Faltas Provincial al considerar que se trata de un “evento criminoso catalogado como delito por la ley penal”. Recordó a su vez que a partir del caso “Cabello” las picadas automovilísticas fueron incorporadas al Código Penal -en el artículo 193 bis- y prevé penas de prisión que van de los 6 meses a los tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.

Señaló que lo ocurrido se enmarca en lo que se conoce como “conducción peligrosa” y el bien jurídicamente protegido es el de la seguridad en el tránsito automotor, catalogado como un bien jurídico colectivo, cuya titularidad es indiferenciada y por lo tanto puede ser denunciado por cualquier integrante de la sociedad.

En este sentido, reiteró que, en su carácter de secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAUS, entiende que el concepto de “bienestar estudiantil” implica no sólo la salud física, mental y social de los estudiantes de la universidad, sino también la “seguridad física” de los mismos. “Es por esto que me considero habilitado procesalmente para que se me dé la intervención en mi carácter de querellante particular”, afirmó.

