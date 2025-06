/ / ELECCIONES EN MISIONES: GANÓ EL OFICIALISMO Y LLA QUEDÓ SEGUNDO EN OTRA ELECCIÓN CON MUY BAJA AFLUENCIA DE VOTANTES

Con el 91,42% de las mesas escrutadas, la lista de Rovira y el gobernador Passalacqua obtuvo el 28,47% de los votos, mientras que LLA el 21,82%. Solo participó el 57% del padrón.

De esta manera, la tendencia ya es irreversible a favor de la lista Frente Renovador de la Concordia (FRC) que impulsaron el hombre fuerte de la provincia, Carlos Rovira, y el actual gobernador, Hugo Passalacqua, con su candidato Sebastián Macia. El oficialismo es el que más bancas ponía en juego en estos comicios, ya que ostenta 11 de las 20 escaños que se renovarán en este turno electoral.

Si bien se trata de una victoria, con estos resultados se estaría registrando una baja de cerca de 10 puntos respecto del apoyo que habían tenido en los comicios anteriores, y perderían entre unas cuatro bancas. Otro de los puntos alarmantes para el oficialismo provincial es que si las tres listas de orden libertario hubieran ido juntas, le habrían hasta ganado a Macia por unos 20 puntos.

En segundo lugar queda Diego Hartfield, candidato del gobierno nacional que hace su debut con el armado en dicha provincia. Si bien el segundo lugar era lo esperado, el porcentaje de votos representa una baja respecto a los que obtuvo el presidente Javier Milei en 2023. No obstante, Hartfield sostuvo que “las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes”, por lo que le exigió al gobierno de Passalacqua que “libere los datos y no use los medios locales afines”. Es que casi a la medianoche, a penas se conocía un poco más de la mitad de los sufragios escrutados. “Ahora en la página oficial no se puede ver por ciudad desagregado. Falta Posadas”, denunció el candidato libertario.

La sorpresa fue para el tercer lugar de Ramón Amarilla, quien estaría logrando entrar a la Legislatura, aunque está detenido desde septiembre pasado en la cárcel de Cerro Azul, con una acusación de “sedición” que una parte importante de la sociedad interpreta como una "persecución política". Amarilla es el primer candidato a diputado del partido Por la Vida y los Valores, una de las corrientes libertarias en la provincia.

En cuarto lugar está el Partido Agrario y Social, del historico dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, que se despegó del kirchnerismo y logró un gran caudal de votos en la zona del Alto Uruguay. Misiones eligió a sus representantes en la Legislatura local, donde se renuevan 20 de 40 las bancas de la unicameral, además de intendentes y concejales, en otro de los desdoblamientos provinciales del año.

Para estos comicios hubo un total de 1.002.188 ciudadanos habilitados para votar, lo que representa un incremento del 2,23% respecto a las últimas elecciones de 2023. Tan solo votó el 57,48% del padrón. Según datos provistos por la Policía de Misiones, es uno de los porcentajes más bajos en la historia provincial.

Si bien el dato se suma a la tendencia marcada desde la apertura del año legislativo, caracterizado por una baja asistencia a las urnas, la provincia superó el nivel de concurrencia de jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (53,3 %), Chaco (52,1 %) y Santa Fe (55 %).

El peronismo no presentó lista, porque está intervenido por decisión de la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, por lo que el justicialismo local respalda la boleta “Confluencia Popular por la Patria”, encabezada por Olga Gurina e integrada por varios sindicalistas locales.

El radicalismo, el macrismo y la Coalición Cívica compitieron juntos en una boleta bajo el nombre “Unidos por el Futuro”, con Nicolás Santiago Koch a la cabeza, en tanto que los radicales “con peluca”, denominados así por su cercanía al presidente Javier Milei, participaron con una lista propia denominada Partido Libertario y encabezada por Martín Alfredo Arjol.

