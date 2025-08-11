/ / SÁENZ PEÑA: UN MOTOCICLISTA EN TERAPIA TRAS GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Todo ocurrió en el anochecer de ayer domingo sobre Ruta Nacional Nº 16 y Rotonda, cuando más de 100 motociclistas realizaban conducción peligrosa. Al llegar la Policía se produjo un gran desbande, cayendo uno de ellos y su acompañante con el rodado en la banquina. Ambos terminaron internados y uno de ellos lucha por su vida en estos momentos. Sus familiares y amigos piden Cadena de oración en redes sociales. La Policía no informó las identidades pero serían estudiantes secundarios menores de edad.

Al trasladarse por Ruta Nacional N° 16, los uniformados observaron a un grupo de aproximadamente cuarenta motociclistas, quienes al ver la presencia policial huyeron a toda velocidad en distintas direcciones.

En esas circunstancias, los policías vieron que una motocicleta con dos ocupantes fueron hacia la banquina, perdiendo estabilidad y ambos cayeron pesadamente al suelo. Por tal motivo, se procedió a auxiliarlos ya que ambos estaban lesionados, solicitando en forma urgente una ambulancia.

Además, el informe policial deja constancia que uno de ellos con quien se pudo hablar, se negó a brindar datos de identidad y el mismo emanaba un fuerte aliento etílico, y por su manera de expresarse se encontraba en aparente estado de ebriedad. También se constató al lado de estos sujetos, un envase de vidrio transparente de cerveza con contenido alcohólico. Minutos después llegó al lugar una ambulancia que trasladó a los heridos hasta el Hospital "4 de Junio".

Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que uno de los motociclistas se encuentra en estado grave en el área de Terapia Intensiva del nosocomio local y sus familiares y amigos piden Cadena de oración en redes sociales.

Periodismo365



