/ / SÁENZ PEÑA - SOLIDARIDAD: PIDEN CADENA DE ORACIÓN POR LA SALUD DE UN ESTUDIANTE SECUNDARIO

Familiares, amigos y hermanos en la fe, solicitan a las personas de buena voluntad realicen Cadenas de Oración por la salud de Andrés A.A.M, de 14 años de edad, quien permanece en Terapia Intensiva del Hospital "4 de Junio" tras un choque frontal de motocicletas en inmediaciones del Barrio "Néstor Kirchner"

"Entró al Hospital con traumatismo de cráneo y su estado es grave. Todos los compañeros, alumnos, profesores y personal del Colegio Nacional están rezando y orando por la salud de mi hijo", explicó su mamá a Periodismo365, a la vez que autorizó a este medio de prensa la difusión de las fotografías. Por ese motivo, solicitan a las personas piadosas efectúen Cadenas de Oración por su pronto restablecimiento. También en redes sociales se hizo extensivo el mismo pedido.

