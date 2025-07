/ / MILEI DISOLVIÓ EL INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR: 40 DESPIDOS

Con otros 40 despidos, Iraeta completa el vaciamiento de Agricultura Familiar: La crueldad de enterarte que perdiste el trabajo porque tu nombre figura en una lista que circula por WhatsApp.

El despido de ese remanente fue decidido por el secretario de Agricultura, Serio Iraeta. Bichos de Campo tuvo acceso a una nota firmada por el funcionario, en la que pide al subsecretario de Gestión Administrativa de Producción en el Ministerio de Economía, Carlos Andrés Ampugnani, que proceda a “efectivizar lo indicado ut supra”.

La tarea indicada en dicha nota es iniciar las “acciones administrativas necesarias a fin de proceder a la finalización de la relación laboral de las personas incluidas en la nómina que se adjunta”. En ese listado hay casi 40 empleados del ex INAFCI que sobrevivieron al tendal de despidos que produjo la motosierra allí en 2024. La lista anexa decidimos no publicarla.

La nota de Iraeta define que estas desvinculaciones remanentes deberían ser operativas “a partir de los 30 días de la fecha de la notificación correspondiente, conforme la normativa referida”. Pero testimonios de empleados que sí figuran en dicha nómina revelan que la mayoría de ellos todavía no recibió ninguna notificación aunque ya no puede realizar tareas ni ingresar a los sistemas.

El decreto 462 del 7 de julio de 2025, que dispuso la degradación del INTA y otros organismos dependientes de Agricultura, promovió en el caso del INACI directamente su disolución. Y dispuso que debía ser la Secretaría de Agricultura la que de ahora en más actúe como autoridad de aplicación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Se supone por eso que el organismo debía absorber entonces al personal remanente del INAFCI, pero parece que la decisión es que no quede nadie en dicha área.

Según testimonios, la posibilidad de reasignación la tuvieron solo unos escasos empleados. La mayoría de ellos, especialmente los ubicados en el interior del país y que habían sobrevivido a la primera gran ola de despidos, no tuvo esa posibilidad y fue puesto directamente a disponibilidad.

Este es el testimonio de una de esas trabajadoras, ingeniera agrónoma con una maestría en extensión rural, que figura en esa lista:

“Trabajo desde hace años en Agricultura Familiar, con intermitencias, desde cuando fue PSA (Programa Social Agropecuario, en los 90). En 2014 fui desvinculada durante el Macrismo, y en el 2020 volví a entrar como técnica de terreno”.

“En diciembre de 2023 tuve un diagnóstico de salud, por el cual estuve en un largo tratamiento. Sigo con tratamientos, pero en el momento de las desvinculaciones del 2024 yo estaba licencia, e intuyo que por esa razón no fui esa afectada en ese momento”.

“Después del proceso más intenso de tratamiento que tuve, me reincorporo a trabajar, y seguí vinculada a tareas de rendición de proyectos que se habían pagado o ejecutado hacia cooperativas y organizaciones, la mayoría con financiamiento internacional”.

“Las tareas que teníamos era esa: los administrativos hacían actas para cerrar oficinas. En el caso de los que tenemos perfil más técnico, podemos informar técnicamente cómo ha ido el avance de proyectos y ayudar y acompañar a las cooperativas, organizaciones, asociaciones, a hacer las rendiciones en tiempo y forma para complementar con los requerimientos de los financiamientos internacionales”.

“Obviamente esta tarea la hemos llevado adelante con recursos propios, porque ninguno de nosotros ha tenido vehículos para acercarse a los lugares. Ha sido un esfuerzo muy grande y de compromiso hacia el sector. Recién hace un mes, el subsecretario de economías regionales Martín Giacco ha autorizado salidas en comisión para poderme acercar al territorio a visitar cooperativas”.

“La mayoría de nosotros teníamos tratamientos de salud. Hay muchos compañeros que aún siguen en tratamientos de salud, y eso lo hemos estado informando a Medicina Laboral”. “Ahora estamos en asamblea, A partir del lunes nos vamos a reunir con el sindicato, y lo que esperamos es que suceda es tener una audiencia con Iraeta para que básicamente nos informe de qué se trata este listado que se filtró”.

“De la lista que se filtró, todavía hay un bloque de trabajadores que teníamos relación de dependencia a través del Artículo 9, que es la famosa planta transitoria. En esa lista estaban los casos de empleados del interior con problemas de salud. Esa lista es la que se estima, se dará de baja”.

“A algunos de esa lista de CABA ya les llegó el telegrama. A los del interior no nos ha llegado ningún correo electrónico o ningún telegrama. Por lo tanto, no sabemos. Pero los laburantes de esa lista que están en CABA ya no tienen huella para entrar al ministerio. Quisieron ir a marcar el viernes y ya no pudieron entrar”.

“Es el mismo modus operandi del 2024: a todos nos cerraron el sistema de documentación electrónica. Ya no podemos hacer trámites por el GDE. Nos han dejado abierto el correo institucional, pero nos han cerrado el GDE. Entonces, no podemos trabajar ni podemos mandar ninguna nota por el sistema de documentación electrónica”.

“Pasando en limpio, el modus operandos es el mismo: filtrar una lista o alguien que la hace circular por grupos de WhatsApp y tras cartón, después de que se filtró, después de un rato, se nos cierra el GDE y al día siguiente la gente de Buenos Aires no puede entrar al edificio. Eso es lo materialmente descriptible”. “O sea, es el vaciamiento”.

FUENTE Y FOTOS: Bichos de Campo