/ / CHACO AHORRARÁ MÁS DE $260 MILLONES, TRAS DECISIÓN DE ZDERO DE ELIMINAR 13 FIDEICOMISOS

"El impacto de esta decisión se traduce en más de 260 millones de pesos que los chaqueños dejaron de gastar en Fiduciaria del Norte”- aseguró el primer mandatario provincial.

Por su parte, el presidente de la entidad, Gerardo Santos Oliveira, graficó: “Es como si Fiduciaria tuviera 14 autos para usarlos en 7 días. La idea es optimizar, como nos pidió el Gobernador y utilizar los recursos como corresponde; como así también volcar la mirada hacia el sector privado como motor de desarrollo”.

Algunas acciones concretas implementadas:

-Eliminación de 13 fideicomisos.

-Cierre de la Fundación FDN, que implicaba gastos y donaciones.

-Optimización en la contratación de servicios.

Con estas medidas, la actual gestión avanza en el ordenamiento financiero y administrativo, priorizando la eficiencia, la transparencia y la optimización de los recursos.

Periodismo365



