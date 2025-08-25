/ / CHACO: EN MEDIO DE DENUNCIAS, CAMBIARON AL TITULAR DE PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en Chaco removió a Silvia Arolfo de su cargo como directora de la Unidad de Gestión Local XIII y designó a Alejandro Exequiel Alloatti como su nuevo titular.

Su nombramiento surge en paralelo a una investigación por supuestas coimas, que se inició con un allanamiento en una agencia de viajes. Aunque Arolfo no fue directamente vinculada a estas denuncias, el coordinador administrativo del PAMI Chaco, Alfredo Moreno, aclaró que el procedimiento está relacionado con viajes contratados el año pasado, asegurando que “todo está documentado” y que las licitaciones fueron definidas en Buenos Aires.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día



