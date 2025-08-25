/ / CHACO: EN MEDIO DE DENUNCIAS, CAMBIARON AL TITULAR DE PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en Chaco removió a Silvia Arolfo de su cargo como directora de la Unidad de Gestión Local XIII y designó a Alejandro Exequiel Alloatti como su nuevo titular.
Este cambio se produce en un momento de gran turbulencia, con denuncias recientes sobre presuntos pedidos de coimas en la institución local. Alejandro Alloatti, abogado y docente especializado en derecho administrativo, se desempeñaba previamente como Subsecretario de Fiscalización Urbana del Municipio de Resistencia.
Su nombramiento surge en paralelo a una investigación por supuestas coimas, que se inició con un allanamiento en una agencia de viajes. Aunque Arolfo no fue directamente vinculada a estas denuncias, el coordinador administrativo del PAMI Chaco, Alfredo Moreno, aclaró que el procedimiento está relacionado con viajes contratados el año pasado, asegurando que “todo está documentado” y que las licitaciones fueron definidas en Buenos Aires.
