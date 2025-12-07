Ávalos está acusado por el Intendente Bruno Cipolini de "Supuesta Incitación a la Violencia colectiva, Instigación a cometer delitos, Alterar el Orden Público, la Paz Social y el Orden Constitucional (Artículo 209 del CPA)". En ese marco, efectivos de la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña, procedieron este sábado, tras una denuncia penal formalizada por el abogado Juan Pockorny en representación del Contador Bruno Cipolini, Intendente Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ávalos había grabado un video con un celular frente al Municipio, manifestando entre otras cuestiones: "Tenemos que hacer un grupo de todos los damnificados que quieran participar cuando hay operativos de choreos de motos". Una vez notificado de la grave acusación, Ávalos compareció en la Fiscalía en turno; quedando en libertad supeditado a la causa.

El escrito detalla que Ávalos grabó un video frente al Municipio, el cual se viralizó en redes sociales, donde manifiesta lo siguiente: "Tenemos que hacer un grupo de todos los damnificados que quieran participar cuando hay operativos de choreos de motos (consignando videos de operativos de control vehicular del local) en la ciudad... nos organizamos y vamos a evitar que Bruno Cipolini y su banda sigan robando a cara descubierta, los medios de transporte que tienen los trabajadores y vamos a evitar ciudadanos saenzpeñenses, organicemos".

En ese contexto, la Magistratura interviniente dispuso la individualización y comparendo de Ávalos para luego consultar el temperamento a seguir. Por ello, se conformaron varios grupos de trabajo, realizándose consigna de forma discreta en inmediaciones del domicilio de Ávalos; logrando la individualización y la conducción del mismo. Tras consultar nuevamente con el Fiscal en turno, dispuso la notificación de Expediente en libertad. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, a cargo del Dr. César Luis Collado, en la causa por "Supuesta Incitación a la Violencia colectiva, Instigación a cometer delitos, Alterar el Orden Público, la Paz Social y el Orden Constitucional (Artículo 209 del CPA)

Periodismo365



