De acuerdo a las imágenes que el Centro de Monitoreo Municipal aportó a los investigadores, fueron dos los delincuentes que ingresaron en la mañana de este viernes a la Sub Sede de la Regional Educativa, ubicada frente a la Plaza "Juan B. Justo" del Ensanche Sur. La División Investigaciones logró recuperar algunos elementos y ahora busca intensamente a los ladrones.

Las mismas fuentes confirmaron a Periodismo365 que los malvivientes robaron:

2 CPU color negras sin marca identificada

1 Monitor color negro de 20 pulgadas

2 Pavas eléctricas, color blanca sin marca identificada

12 tazas y vasos plásticos de distintos colores

1 Equipo de mate, color blanco marca MBC

Tras el análisis y seguimiento de las imágenes en Cámaras de Seguridad del Municipio, los policías reconocieron a los delincuentes, quienes poseen antecedentes delictivos con la misma modalidad. Al llegar a los domicilios de los mismos en calle 3 esquina 0 del Barrio Belgrano, fueron atendidos por una mujer quien dijo ser la madre de los acusados, quienes no se encontraban en la vivienda.

En ese momento, la mujer reconoció que sus hijos trajeron elementos de dudosa procedencia, haciendo entrega de forma voluntaria de 1 Jarra eléctrica de acero inoxidable, 1 Jarra eléctrica de plástico, color blanco con roja, marca Nationalizer, 1 Termo color blanco marca Stanley, 1 Termo Plástico, 1 bidón plástico, 2 Baldes color negro, 14 pocillos y tazas de vidrio; elementos que fueron secuestrados por ser de interés en la causa.

El Fiscal en turno dispuso la detención de los presuntos autores (se procura), y que los efectos incautados sean restituidos al denunciante. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado, en la causa por "Supuesto Robo".

Periodismo365



