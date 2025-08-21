/ / EL GOBIERNO CREÓ LA MESA CONJUNTA DE COORDINACIÓN PARA CONTROLAR LAS FRONTERAS

Se creó la Mesa Conjunta de Coordinación para optimizar el control en las fronteras.
A través de la Resolución conjunta 68/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa dispusieron la creación de la Mesa Conjunta de Coordinación, con el fin de que las Fuerzas Armadas complementen el accionar de las Fuerzas Federales en la zona de frontera.
La Mesa tiene como funciones la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades conjuntas, en el marco de los operativos territoriales en curso de despliegues para intensificar las tareas de vigilancia y control en aquellas zonas fronterizas.
En ese sentido, el despliegue en el marco de los planes territoriales en curso, desarrollados por ambos Ministerios, constituye una herramienta fundamental para fortalecer acciones y requiere una coordinación estratégica, táctica, normativa y logística para asegurar resultados eficaces y evitar duplicación de esfuerzos. De esta manera, explica la Resolución: “Resulta necesario institucionalizar una mesa de trabajo conjunta que permita articular de manera permanente las tareas, definir lineamientos estratégicos, coordinar esfuerzos, compartir información relevante y asegurar la adecuada supervisión y evaluación de las operaciones conjuntas”.
Asimismo, la Mesa estará conformada por tres niveles: el primer nivel estará constituido por los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional; el segundo nivel estará integrado por los titulares de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional; mientras que el tercer nivel estará formado por representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las jefaturas de las Fuerzas Federales.
Periodismo365