/ / SÁENZ PEÑA INSEGURA: ASALTAN A UNA DOCENTE ADENTRO DE UNA ESCUELA

En la mañana de este miércoles, una docente que trabajaba en el interior de una escuela fue asaltada por un delincuente que a punta de revólver le sustrajo su celular. Ocurrió a plena luz del día en el interior del establecimiento educativo EEP Nº 1069, ubicado en el Barrio Solidario de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este miércoles una docente de 48 años de edad denunció en Comisaría 4º que a las 09.45 horas, al encontrarse en horario laboral realizando diligencias administrativas, ingresó un delincuente quien repentinamente extrajo de entre sus ropas un revólver, color negro, y la apuntó a la cabeza con el arma de fuego advirtiéndole "Dame tu celular y no digas nada, calladita nomás".





Ante semejante situación de vida o muerte, la docente aterrorizada le entregó su teléfono Samsung J7, color azul oscuro, con funda protectora color rojo. La víctima remarcó que afortunadamente no resultó lesionada.

Se solicitó colaboración a Monitoreo Municipal y División Investigaciones Complejas. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Robo con Arma de Fuego".

Periodismo365