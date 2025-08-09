/ / INDUSTRICIDIO - FORESTADORA TAPEBICUÁ PARALIZÓ SU PRODUCCIÓN: 520 TRABAJADORES EN VILO

La megaempresa Forestal Tapebicuá paralizó sus actividades en Corrientes. Afectado por una crisis económica que arrastra desde hace varios meses, Forestadora Tapebicuá SA frenó su producción total a partir de hoy, y por 30 días. Más de 500 operarios afectados por esta decisión.

La noticia se conoció en la jornada de ayer, pero comenzará a regir desde hoy mismo. Según trascendió, todo el personal fue convocado a presentarse en la planta para recibir la notificación oficial sobre el parate temporal. La paralización, que afectará a la totalidad de las actividades del aserradero, constituye un nuevo capítulo en la serie de dificultades que viene afrontando la empresa en los últimos meses.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores de la Madera inició una demanda contra la firma reclamando una deuda de 170 millones de pesos que, según el gremio, Forestadora Tapebicuá SA mantiene con la organización. Este conflicto gremial-empresarial suma más tensión a un escenario laboral ya de por sí crítico para los trabajadores que dependen directamente de la actividad de la planta.

Desde la compañía dejaron trascender que el embargo judicial sobre una de sus cuentas, impulsado por el sindicato maderero, agrava aún más la crisis financiera y dificulta el pago de los salarios atrasados. En las próximas horas se prevé que la empresa formalice públicamente la decisión de detener por un mes su producción, confirmando así la paralización total del aserradero y profundizando el clima de incertidumbre en Virasoro.

FUENTE Y FOTOS: Diario Época



