/ / TRAGEDIA EN PAMPA DEL INFIERNO: UN CAMIÓN SE QUEDÓ SIN FRENOS, CHOCÓ Y MATÓ AL EMPLEADO DE UNA GOMERÍA

Un trágico accidente laboral ocurrió en horas del mediodía de este sábado en Pampa del Infierno. Un empleado de una gomería reparaba una cubierta cuando fue embestido por un camión con acoplado sin frenos; falleciendo en el acto.

Allí, un comerciante de 48 años de edad, quien afirmó ser el dueño de la mencionada gomería, informó a los uniformados que minutos antes su empleado Gustavo Andrés Ávalos, mayor de edad, se desconoce demás datos, estaba efectuando trabajos de emparchado en la rueda de un camión Mercedes Benz modelo 1518, momentos en que se aproximó otro camión marca Fiat 619, el cual se quedó sin frenos y apretó el cuerpo del trabajador, que quedó atrapado y no pudo salir de entre los dos pesados transportes, falleciendo en esas circunstancias.

El Fiscal en turno ordeno que intervenga el Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña y personal del Hospital local. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. César Luis Collado; en la causa por "Supuesto Accidente Laboral".

Periodismo365



