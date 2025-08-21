/ / SÁENZ PEÑA: "CON SUS ANTECEDENTES, EL COMISARIO MELCHIORI PODRÍA RECIBIR HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN", AFIRMÓ LA FISCAL SLUSAR

En el marco de la denuncia por abuso de poder en Taco Pozo, la funcionaria judicial anticipó que con los antecedentes del comisario Melchiori "su situación se agravaría y podría recibir hasta seis años de prisión".



Tras los incidentes sucedidos en la mañana del domingo en la localidad de Taco Pozo que involucró al comisario Daniel Augusto Melchiori, quien habría perpetrado abuso de poder contra un grupo de médicos de la provincia de Córdoba y estaban realizando un operativo sanitario, la causa está bajo la investigación de la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Dra. Silvia Slusar.

La Fiscal conjeturó que "de comprobarse tal acusación por parte de los médicos, con los antecedentes que tiene el comisario sobre distintos actos violentos, podría resultar un agravante u otra situación similar. Un funcionario policial al tener incontables causas de apremios ilegales y abuso de autoridad, las máximas autoridades policiales seguramente tomarán medidas contra el comisario que incluso podría hasta llegar a ser exonerado de la institución policial, pero todo recién comienza", repasó. "Estamos en plena etapa de recolectar pruebas de lo sucedido", aclaró la Fiscal Slusar.

Una causa ya a juicio

En relación a lo sucedido con el policía Melchiori, la fiscal dijo que "hace diez días hizo la presentación en oposición para la elevación a juicio en una causa por apremios ilegales y privación de la libertad" hecha por tres vecinos de Taco Pozo que lo denunciaron. Cabe recordar que en esa causa la abogada por parte de las víctimas, Adriana de Langhe, realizó la acusación tras recolectar las pruebas de parte de las víctimas quienes fueron también uno de los casos más que se venían sumando en el año y medio que está el cuestionado jefe policial en la comisaría de Taco Pozo. También Carlos Ibáñez, intendente de la localidad, denunció a Melchiori por abuso de autoridad y apremios ilegales. Todas esas causas que fueron investigadas y esperan la pronta elevación a juicio, lo tienen a Melchiori procesado con penas que tendrían hasta seis años de prisión.

Proceder sin actuaciones

"Estamos a la espera de las actuaciones policiales por lo sucedido con la detención de los médicos solidarios. Sin embargo, no estaría recibiendo en su despacho detalles sobre el proceder policial no solamente de Melchiori sino también de los demás funcionarios que podrían verse involucrados en la participación de un eventual caso de abuso de autoridad", manifestó la Fiscal de Derechos Humanos.

El jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, tras la intervención de la comisaría de Taco Pozo, confirmó las licencias para Daniel Melchiori, que tendrá a partir de hoy lunes, por un lapso todavía no establecido.

"Al regreso del mismo, seguramente se lo trasladará a otra repartición policial, teniendo en cuenta que está en esa delegación hace aproximadamente un año y medio" manifestó Romero. Sin embargo el Ministro de Seguridad del Chaco consideró todo lo contrario: "Personajes como este no tienen lugar en nuestra policía”, remarcó Hugo Matkovich, en relación al escandaloso accionar del comisario Daniel Melchiori contra médicos solidarios cordobeses.

