/ / TRUMP, PREOCUPADO POR EL PLAN ECONÓMICO DE MILEI: QUIERE OTRO PRÉSTAMO Y "ESTÁ PRENDIDO CON ALFILERES"

El gobierno de Donald Trump, preocupado por el plan económico de Milei: "Está prendido con alfileres", aseguran.

Fuentes con buen acceso a la administración republicana explicaron a LPO que en Washington creen que el plan económico de Milei va en buena dirección, pero hay dudas sobre si se podrá mantener. "Está prendido con alfileres", repiten allegados a Trump a interlocutores argentinos.

Esto no implica que la Casa Blanca deje de apoyar a Milei, pero lo que no está claro es hasta dónde se jugará y que por ahora prima la idea de mantener la cautela en la relación con el argentino. Más aún teniendo en cuenta que el equipo económico de Milei está intentando reactivar las tratativas con el Tesoro de EEUU para que acceda a dar un aporte extraordinario a la Argentina, una vieja idea de Toto Caputo para sumar dólares.

Esa posibilidad quedó flotando en el aire durante la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent a la Argentina, donde concurrió para reunirse con Milei y Caputo y conocer de primera mano el plan económico. Ahora, con el plan destartalado y ya agotado el nuevo préstamo del FMI, Caputo estaría tratando que Bessent le libere un crédito contingente de entre USD 5.000 y USD 10.000 millones a través del ESF (Exchange Stabilizatation Fund). Las negociaciones están a cargo del chileno José Luis Daza, viceministro de Economía.

En el sector del gobierno que tiene relación con EEUU creen que otra explicación de la demora de Trump en concederle una reunión a Milei es que al magnate lo habría incomodado el show del argentino con el ahora defenestrado Elon Musk en la cumbre del CPAC de febrero. Trump, se sabe, no es afecto a que intenten robarle protagonismo. "Se sobregiró", es la frase que repiten los trumpistas.

Después de eso, Trump plantó a Milei en la cena de Mar-a-Lago a donde fue a recibir un desconocido premio y tras esperar durante horas al republicano. Tras ese fiasco, el argumento del gobierno fue que se estaba negociando un encuentro a solas en la Casa Blanca, que se iba a producir en las próximas semanas. Excepto, que no ocurrió.

Pero todavía no hubo novedades y no está claro que Trump vaya a recibir a Milei cuando viaje en dos semanas a Estados Unidos, por ahora con la única actividad confirmada de ir a ver a su ex novia Fátima Florez a Las Vegas.

Fuentes diplomáticas explicaron a LPO que un motivo de la renuencia de la Casa Blanca a confirmar esa bilateral es que Trump "no tiene nada para darle" a Milei, es decir no hay ninguna medida para anunciar.

Esto no arroja las mejores expectativas sobre el préstamo del Tesoro que intenta destrabar Caputo. Tampoco es una negociación sencilla, el último préstamo importante directo del Tesoro a una nación extranjera fue a México durante la criis del Tequilla, que amenazaba la economía estadounidense. En ese momento lo destrabó Bill Clinton, salteándose el Congreso y no le resultó gratis la jugada.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online



