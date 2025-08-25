/ / SALTA: PRODUCTORES TIRARON 200 TONELADAS DE TOMATES Y BERENJENAS POR FALTA DE VENTAS

Además, denuncian que ingresa la misma mercadería de contrabando desde Bolivia y Paraguay.

La crisis en el sector hortícola del interior de Salta alcanza niveles alarmantes. Fernando Ortiz, productor local, denunció en sus redes sociales que se vieron obligados a desechar 140 toneladas de tomate y 60 toneladas de berenjena debido a los bajos precios y la falta de ventas.

"El precio está por el piso en todas las regiones productivas. No cubrimos ni los costos de producción", aseguró Ortiz, quien también denunció el ingreso de productos provenientes de Bolivia y Paraguay, con costos en dólares mucho más bajos, lo que hace imposible competir de manera justa.

El productor detalló que esta temporada, que culmina a fines de agosto, fue particularmente difícil: "Reducimos a la mitad la producción porque no nos daban los costos. Muchos productores achicaron la superficie; al haber caído las ventas, también bajó la calidad, porque se redujo el uso de fertilizantes y la mano de obra de mantenimiento. Hemos tenido que tirar casi un 50% de la producción".

Ortiz denunció que el contrabando y la desregulación están devastando la actividad: "Ingresan productos a menos de la mitad del valor y con toda una estructura de costos más barata. Esto hace inviable la horticultura en Salta".

Los precios de venta son otro factor crítico: un cajón de tomate se vendió a $2.500, la berenjena a $4.000 y la banana a $3.000 por cajón de 22 kilos, cifras que, según Ortiz, no alcanzan para cubrir los gastos de producción.

El productor envía su producción a mercados concentradores de Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires, pero señaló que "no se vende". La situación refleja un panorama crítico para los horticultores salteños, que ven amenazada su continuidad ante la falta de políticas de apoyo y la competencia desleal del contrabando.

FUENTE Y FOTOS: Qué Pasa Salta



