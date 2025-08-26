/ / SE REGISTRAN 10 DESPIDOS POR DÍA EN EL SECTOR HOTELERO ARGENTINO

El turismo argentino atraviesa un momento de creciente dificultad, marcado por una significativa caída en la ocupación hotelera y una pérdida constante de puestos de trabajo, según afirmó Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina.

El sector está trabajando estrechamente con la Secretaría de Turismo y Economía para reducir impuestos y abordar la problemática del tipo de cambio, que ha puesto a Argentina en desventaja frente a destinos internacionales más accesibles, ya que aliados con un costo menor en alojamiento, vuelos y compras. "Con este nivel de cambio, Argentina ha perdido competitividad. Necesitamos bajar impuestos para poder atraer nuevamente a turistas nacionales y extranjeros", afirmó Elías.

En cuanto a las perspectivas para la próxima temporada de verano 2025, el optimismo es escaso. El sector prevé una continuación de la tendencia negativa, con proyecciones de baja ocupación, especialmente en destinos tradicionales.

Destinos de nieve como Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia muestran mejores números, con ocupaciones entre el 70 y 80%, gracias en parte a la afluencia de turistas brasileros, fanáticos de la nieve. Sin embargo, destinos como Mendoza capital enfrentan una situación mucho más desalentadora, con ocupaciones muy por debajo de años anteriores y cancelaciones en aumento debido a la falta de nieve en algunas áreas.

El impacto en las localidades turísticas se refleja también en las cifras laborales: se registran aproximadamente 10 despidos por día en el sector hotelero, un dato que preocupa a los empleadores y a las comunidades locales.

Elías destacó que, aunque algunos destinos como Bariloche lograron atraer visitantes gracias a la reciente nevada, la incertidumbre persiste en los principales centros urbanos como Buenos Aires y Mendoza, donde las cancelaciones de reservas aumentan y las perspectivas no son alentadoras.

En el plano interno, la situación también es complicada. La doble realidad de quienes no pueden viajar por motivos económicos y quienes optan por destinos del exterior, debido a los costos, genera una migración del turismo interno hacia opciones internacionales, lo que agrava aún más la problemática nacional.

FUENTE Y FOTOS: Nueva Rioja



