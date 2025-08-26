/ / "NO SÉ SI ESTA GENTE SE VA EN HELICÓPTERO O EN PATRULLERO", DIJO GRABOIS SOBRE EL GOBIERNO DE MILEI

El candidato a diputado del frente Patria Grande Juan Grabois afirmó que el presidente Javier Milei está en una situación de “inhabilidad moral” para el cargo.

“Milei está en una situación de inhabilidad moral para ejercer el cargo. El juico político debería ser una obviedad. Hay estafas a cielo abierto, la de Libra es evidente”, señaló Grabois. Sobre el caso de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el dirigente planteó que no sabe si “van a lograr, como con (el destituido senador, Edgardo) Kueider, tenerlo amenazado, en estas peleas intermafiosas, pero si el tipo cuenta lo que dijo en los audios… no sé”. “Yo viví el 2001, y no sé si esta gente se va en helicóptero o en patrullero”, dijo en declaraciones a El Destape Radio.

Spagnuolo fue localizado el viernes último en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido, mientras la oposición pide “explicaciones”.

