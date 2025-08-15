/ / SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIBERSEGURIDAD: CHACO EXPONE Y LLEVA SU EXPERIENCIA A PARAGUAY

El ministro de Seguridad de la Provincia, Hugo Matkovich, fue invitado como expositor al Seminario Internacional de Seguridad Pública y Ciberseguridad, que se desarrollará el 18 y 19 de agosto en la ciudad de Asunción, Paraguay, con la participación de especialistas y autoridades de distintos países. El evento es organizado por reconocidas organizaciones no gubernamentales de alcance internacional.
La presencia de Chaco en este encuentro internacional reafirma el compromiso del gobernador Leandro Zdero con el fortalecimiento de la seguridad y la prevención, posicionando a la provincia como un referente en políticas públicas en la materia.
La invitación responde a la trayectoria y experiencia del Plan Integral de Seguridad chaqueño en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad. Además, el ministro integró estas áreas en gestiones del Gobierno del Chaco y tiene una sólida formación académica internacional, con antecedentes como su intervención en el VII Congreso de Justicia Penal y la I Cumbre Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses (Universidad de Huelva, Andalucía, España, 2006), así como su participación en el Programa Eurosocial Justicia (Madrid, Barcelona, París y Toulouse, 2008), organizado por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia de Francia.
Chaco, también estuvo presente en instancias de relevancia como la 56ª Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande (Catamarca, julio 2025) y diversas ediciones del Consejo Federal de Seguridad Interior.
Periodismo365