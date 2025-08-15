/ / SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIBERSEGURIDAD: CHACO EXPONE Y LLEVA SU EXPERIENCIA A PARAGUAY

El ministro de Seguridad de la Provincia, Hugo Matkovich, fue invitado como expositor al Seminario Internacional de Seguridad Pública y Ciberseguridad, que se desarrollará el 18 y 19 de agosto en la ciudad de Asunción, Paraguay, con la participación de especialistas y autoridades de distintos países. El evento es organizado por reconocidas organizaciones no gubernamentales de alcance internacional.

La invitación responde a la trayectoria y experiencia del Plan Integral de Seguridad chaqueño en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad. Además, el ministro integró estas áreas en gestiones del Gobierno del Chaco y tiene una sólida formación académica internacional, con antecedentes como su intervención en el VII Congreso de Justicia Penal y la I Cumbre Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses (Universidad de Huelva, Andalucía, España, 2006), así como su participación en el Programa Eurosocial Justicia (Madrid, Barcelona, París y Toulouse, 2008), organizado por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia de Francia.

Chaco, también estuvo presente en instancias de relevancia como la 56ª Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande (Catamarca, julio 2025) y diversas ediciones del Consejo Federal de Seguridad Interior.

Periodismo365



