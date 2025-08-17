/ / SIN INTERMEDIARIOS: CONCLUYÓ EL OPERATIVO Nº 128 EN EL INTERFLUVIO CHAQUEÑO

Provincia y Nación, con equipos en el territorio, acompañamiento de Ñachec y la logística del Ejército Argentino, llevaron agua y módulos alimentarios, sin intermediarios, a unas 5 mil familias en El Impenetrable.

Mediante un amplio despliegue en el territorio, los distintos equipos técnicos ministeriales, más referentes de Ñachec e integrantes de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, hicieron posible el desarrollo de la nueva edición de este operativo sin intermediarios, distribuyéndose módulos alimentarios y agua a unas 5.000 familias, que habitan 48 parajes y localidades del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo, en El Impenetrable. De esta manera, se dio cumplimiento al Operativo N°128 de la medida cautelar, por parte de los Ministerios de Capital Humano de la Nación y el de Desarrollo Humano del Gobierno del Chaco.

Además, de manera previa y durante el proceso del operativo los equipos del programa Ñachec realizan tareas de relevamiento sobre otras necesidades que tengan los pobladores, a fin de posteriormente articular con los organismos pertinentes para que se llegue con ayudas o posibles soluciones.

Durante esta edición del Operativo, la ministra Gabriela Galarza recorrió varios parajes como Las Tunas, Las Palmas, y en el anexo de la EEP N°15 realizó entrega de presentes a los pequeños alumnos en el marco de la Campaña: Tus derechos, Mis Derechos, que tiene como lema El Juego es el idioma de la infancia, donde un muñeco Carpincho oficia de mascota y se convirtió en el entretenimiento favorito de los niños.

También la ministra dialogó con las familias de pobladores, quienes le brindaron detalles de primera mano: "Con los equipos Ñachec en el territorio podemos detectar muchas situaciones particulares, para que las familias puedan acceder a derechos postergados. Hemos realizado un gran trabajo previo articulando con el Ministerio de Capital Humano del Estado Nacional, para llevar adelante el cumplimiento de este Operativo y de alguna manera paliar las necesidades de las familias que viven en estas zonas tan complejas de nuestro Chaco. También quiero agradecer la colaboración y buena predisposición una vez más, a los integrantes de la Brigada de Monte del Ejército Argentino con base en Resistencia”.

Periodismo365