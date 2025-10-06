/ / SÁENZ PEÑA - CERRÓ SUCURSAL DE MAYORISTA NACIONAL: 16 TRABAJADORES QUEDARON EN LA CALLE

Se trata de la empresa Nacho Hogar, sucursal Presidencia Roque Sáenz Peña. El importante mayorista nacional e internacional de equipamientos comerciales, gastronómicos y línea hogar; cerró definitivamente su céntrico negocio como consecuencia de una estrepitosa caída de las ventas y excesiva morosidad en la cartera de clientes. En ese contexto, fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que 16 trabajadores quedaron en la calle. El fin de semana terminaron de cargar las mercaderías en camiones y el amplio local comercial quedó totalmente vacío, dejando la triste postal de un paisaje desolador.







Cabe remarcar que Nacho Hogar es una empresa mayorista nacional con locales en casi todas las provincias de la Argentina y sucursales en Paraguay. Desde el local de Sáenz Peña se abastecía a kioscos, despensas, mercaditos, carnicerías y locales gastronómicos de gran parte del interior del Chaco y la región. "Lamentablemente quedamos 16 trabajadores y nuestras familias en la calle, sin nuestra fuente de empleo: 7 de ellos vendedores a comisión, 6 cobradores que trabajaban de manera indirecta y 3 empleados de planta con relación de dependencia", detallaron.

Algunos despedidos aportaron fotos de épocas de bonanza de Nacho Hogar, y recordaron que la empresa se instaló hace varios años en un amplio local de calle 10 entre 17 y 19, en pleno centro saenzpeñense. "Empezamos vendiendo muy bien equipamientos para comercios en general y la línea hogar, pero en el último año las ventas empezaron a caer fuertemente a más del 50 por ciento, sumado a ello la situación de mora de la clientela, muy baja cobranza, más altos montos de alquileres y gastos fijos".

"Ese combo fue el detonante para el cierre definitivo en Sáenz Peña. Ahora se sigue con la cobranza diaria para recuperar la cartera de morosos. En estas circunstancias la gente no quiere invertir y la situación se complicó mucho para los comerciantes y emprendedores", remarcaron finalmente.

Periodismo365



