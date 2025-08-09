/ / UNA AMA DE CASA DE SÁENZ PEÑA GANÓ MÁS DE $53 MILLONES EN LA QUINIELA POCEADA

La Quiniela Poceada sigue entregando premios millonarios y en esta ocasión fueron dos vecinas de Presidencia Roca y Roque Sáenz Peña y otro vecino de Avia Terai los que sumaron los cinco aciertos durante el sorteo del pasado 5 de agosto, llevándose así una sumar superior a los 53 millones de pesos cada uno.
La primera en pasar por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo su premio fue una docente que jugó su ticket ganador en la Agencia 418 de Carlos Alejandro Velázquez, ubicada sobre la avenida San Martín 979, en pleno barrio San Juan de Presidencia Roca. La suerte para esta mujer de 38 años estuvo marcada por una apuesta manual, compuesta por los números 42, 47, 48, 84 y 88.
Otro de los ganadores es un vecino oriundo Avia Terai que registró su apuesta en la Sub-Agencia 226/12 de Fabrico Aguirre, cuyo local se encuentra sobre la avenida 10, entre calles 3 y 5. En su caso, los números de la suerte fueron 02, 34, 71, 84 y 98, resultado de una apuesta automática.
A ellos vino a sumarse una ama de casa de Presidencia Roque Sáenz Peña que jugó su ticket en la Sub-Agencia 448/01 de Gastón Sebastián Benítez, que se encuentra en el barrio Cayetano de la ciudad termal. Los números ganadores para esta mujer de 33 años fueron el 02, 34, 48, 71 y 84, producto de una combinación automática.
Estos tres ganadores fueron los únicos en sumar los cinco aciertos durante el sorteo del pasado martes 5 de agosto, compartiendo un pozo acumulado de 161.510.492 pesos, por lo que cada uno de ellos se llevó una suma total de 53.836.830 pesos.
