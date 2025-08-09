/ / UNA AMA DE CASA DE SÁENZ PEÑA GANÓ MÁS DE $53 MILLONES EN LA QUINIELA POCEADA

La Quiniela Poceada sigue entregando premios millonarios y en esta ocasión fueron dos vecinas de Presidencia Roca y Roque Sáenz Peña y otro vecino de Avia Terai los que sumaron los cinco aciertos durante el sorteo del pasado 5 de agosto, llevándose así una sumar superior a los 53 millones de pesos cada uno.

Otro de los ganadores es un vecino oriundo Avia Terai que registró su apuesta en la Sub-Agencia 226/12 de Fabrico Aguirre, cuyo local se encuentra sobre la avenida 10, entre calles 3 y 5. En su caso, los números de la suerte fueron 02, 34, 71, 84 y 98, resultado de una apuesta automática.

A ellos vino a sumarse una ama de casa de Presidencia Roque Sáenz Peña que jugó su ticket en la Sub-Agencia 448/01 de Gastón Sebastián Benítez, que se encuentra en el barrio Cayetano de la ciudad termal. Los números ganadores para esta mujer de 33 años fueron el 02, 34, 48, 71 y 84, producto de una combinación automática.

Estos tres ganadores fueron los únicos en sumar los cinco aciertos durante el sorteo del pasado martes 5 de agosto, compartiendo un pozo acumulado de 161.510.492 pesos, por lo que cada uno de ellos se llevó una suma total de 53.836.830 pesos.

Periodismo365