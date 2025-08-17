/ / (videos) TACO POZO: MÉDICOS CORDOBESES DENUNCIAN ABUSO DE PODER DE UN COMISARIO

Los profesionales de la salud aseguran que hubo agresiones y abuso de autoridad en la localidad del interior del Chaco. Sucedió este domingo, aproximadamente a las 08.00 horas.





La situación, que rápidamente tomó estado público a través de las redes sociales y medios locales, involucra una serie de acusaciones graves: uno de los choferes del contingente de médicos resultó agredido físicamente y una de las médicas fue detenida, según consta en la denuncia radicada en la propia comisaría de Taco Pozo.

La denuncia y el antecedente

Manuel Linares, coordinador de la fundación cordobesa, relató el momento de tensión: "De repente apareció el comisario, nos cruzó un auto en el medio de la calle y nos impidió salir. Todo tras días intensos de trabajo. Jamás pensamos terminar así". La jefa del equipo sanitario, la médica Viviana del Valle Yzaguirre, se encargó de la denuncia formal y señaló que el comisario Melchiori presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos, motivo por el cual pidió un control inmediato sobre el funcionario.

Testigos grabaron la secuencia, en la que, según relataron, se puede observar la sorpresa de otros efectivos policiales ante el accionar de su jefe. El episodio se suma al prontuario de denuncias que ya pesaban sobre Melchiori: a principios de este año, el comisario fue acusado por un subalterno por otra supuesta irregularidad, hecho que todavía investiga la fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña y que semanas atrás tuvo fuerte repercusión en la provincia.

Reclamo por explicaciones y avance de la Justicia

Hasta el momento, ni la comisaría de Taco Pozo ni las autoridades policiales provinciales emitieron un comunicado explicando lo sucedido ni los motivos por los que el comisario Melchiori intervino de esa manera. Desde la organización "Todos por Todos", que reúne a profesionales de la salud de distintas provincias, exigieron una pronta aclaración y el avance de la justicia. "Nosotros vinimos a dar una mano a la gente, necesitamos garantías y respeto, como cualquier ciudadano", afirmó Linares.

Las imágenes y los relatos recogidos incrementan la expectativa por alguna reacción oficial. Por ahora, la denuncia quedará en manos de la justicia, que deberá determinar si hubo realmente abuso de poder y exceso policial en un contexto tan sensible como la atención sanitaria a comunidades vulnerables del Chaco.

FUENTE Y FOTOS: Norte








