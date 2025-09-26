/ / GANCEDO: SENASA DECOMISÓ 26 TONELADAS DE FRUTAS SIN DOCUMENTACIÓN Y ALTO RIESGO SANITARIO

En un control aleatorio el Senasa constató que el DTV-e no coincidía con la carga trasladada. Además comprobó la inexistencia de los cultivos declarados.

Personal del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa inspeccionó en forma ocular y documental un camión que transportaba uvas, mango, melón, cúrcuma, coco, ananá, sandía, pitaya, papaya, maracuyá, palta y jengibre y constató que los datos del Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e) no coincidían con lo transportado en cuanto al origen, categoría, variedad especie y kilos. Además, algunos productos circulaban sin el amparo de ese documento. Finalmente, se detectó que las etiquetas de algunos productos eran de origen extranjero y no tenían la certificación de importación obligatoria, generando un riesgo sanitario para la Argentina.

La documentación sanitaria (DTV-e) garantiza que el producto alimenticio cuente con el control de un técnico que supervisó las condiciones de empaque, descartando la presencia de plagas que pongan en peligro la condición sanitaria de nuestro país. Además, conocer el origen de la mercadería es indispensable para determinar medidas inmediatas en caso de un evento sanitario.

Fiscalización inteligente

El entrecruzamiento de datos a través de la fiscalización inteligente, permitió a agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa realizar una inspección en el establecimiento declarado en origen registrado en el Registro Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) en Campo Ramón, Misiones, donde constataron la ausencia de los cultivos declarados, que el predio pertenece a otro titular, además de que las condiciones agroclimáticas de ese lugar dificultarían el cultivo de las especies declaradas.

Debido a que la documentación no era fehaciente con lo realmente transportado, se suspendió el registro y se ordenó la destrucción de la carga, declarada de alto riesgo sanitario. Estas acciones forman parte de la labor permanente del Senasa en articulación con fuerzas de seguridad y organismos provinciales, orientada a proteger la salud pública y el comercio legal, preservar el estatus sanitario nacional y la inocuidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

