/ / CHACO: EL IPDUV ENTREGÓ MÁS DE 3500 TÍTULOS DE PROPIEDAD Y PROMUEVE LA ESCRITURACIÓN EN TODA LA PROVINCIA

Desde el organismo, presidido por Fernando Berecoechea, se destaca que esta política pública no solo representa un paso administrativo, sino que constituye un derecho fundamental, otorgando seguridad jurídica, estabilidad patrimonial y tranquilidad familiar.

El IPDUV recuerda a los adjudicatarios de viviendas la importancia de gestionar la escrituración, ya que permite convertirse en propietarios legales de sus hogares. No es necesario haber cancelado totalmente el crédito: basta con estar al día con las cuotas o adherido a un plan de moratoria. Incluso quienes tengan deuda pendiente pueden avanzar con la escritura bajo hipoteca a favor del Instituto.

También se contemplan casos especiales, como viviendas obtenidas por unión convivencial o entre hermanos, que pueden escriturarse en condominio indiviso, garantizando equidad y reconocimiento legal a distintas formas de organización familiar.

Gestión de trámites

Para iniciar el trámite, los interesados deben dirigirse a las oficinas del IPDUV: Resistencia: Avenida Sarmiento 1801 y en Sáenz Peña: calle Córdoba 500, ala B, salón 3-4. El proceso requiere la presentación de la documentación correspondiente y el pago de los gastos administrativos. Toda la información necesaria se puede consultar en el sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar.

Periodismo365