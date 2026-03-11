La investigación por el doble crimen de Quitilipi sumó detalles determinantes tras las precisiones brindadas por el Procurador General, Jorge Canteros.

De acuerdo con el avance de la instrucción penal preparatoria, el hecho se habría originado luego de que el sospechoso, ex pareja de la mujer mayor, fuera rechazado en la vivienda de las víctimas. El hombre intentó ingresar a una celebración de cumpleaños en un evidente estado de ebriedad, pero la dueña de casa y su familia le impidieron el paso. No obstante, una vez finalizada la reunión, "el sujeto ingresó de forma subrepticia al domicilio y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata", contó Canteros a NORTE, a lo que continuó: "Posteriormente, el agresor se dirigió hacia la hija de la víctima".

Acá, el escenario suma crueldad y atrocidad, ya que según los informes preliminares detallados por Cantero, el atacante terminó con la vida de la adolescente de 17 años y, en el proceso, ejerció violencia sexual contra ella. "Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial" , confirmó el procurador.

El despliegue judicial y policial permitió la captura del sospechoso apenas una hora después de que el fiscal Collado se constituyera en la escena del crimen. El imputado permanece bajo custodia mientras se aguardan los resultados finales de las autopsias y otros informes técnicos que permitirán establecer la mecánica precisa de ambos fallecimientos. El caso continúa bajo la órbita de la fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña para completar la etapa de pruebas.

Fuente y fotos: Norte



