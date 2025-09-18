/ / CHACO: RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS, GRANIZO Y LLUVIAS

Tras una calurosa jornada con sensación térmica cercana a los 40 grados en Presidencia Roque Sáenz Peña, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un Alerta Amarillo por tormentas y granizo para todo el Chaco y otras provincias del NEA.









El pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día miércoles 17 de septiembre de 2.025, advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Desde el organismo oficial del clima prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Periodismo365



