/ / CHACO SOLICITÓ A NACIÓN LA PRÓRROGA POR 180 DÍAS DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

La decisión fue encabezada por el ministro de la Producción, Oscar Dudik, acompañado por los subsecretarios del área, durante una reunión conjunta con las entidades agropecuarias de la provincia.

La solicitud se fundamenta en que, pese a la mejora climática de los últimos meses, los productores aún no logran recomponer ingresos ni capital productivo tras las pérdidas de la campaña 2024-2025. Además, muchos afrontan deudas y gastos extraordinarios que vuelven imprescindible sostener los beneficios impositivos y crediticios previstos en la Ley Nacional 26.509.

Es importante remarcar que en la provincia se emitieron 2.098 certificados de emergencia: 1.142 agrícolas, 677 ganaderos, 67 apícolas y 212 mixtos y la prórroga busca garantizar la continuidad productiva en un sector clave para la economía chaqueña.

LOS PRESENTES:

Gabriela Soto de la Dirección de Suelo y Agua Rural; Oscar Navarro, subsecretario de Desarrollo Forestal; Diego Patimo, de Coop. Pampero del sudoeste; los diputados provinciales Sebastián Lazzarini, Iván Gyoker y Maida With; Mariela Kasko, Subsec. Ganadería; Fabián Chíchari, de la Comisión de Agricultura del Poder Legislativo; Marcelo José Repetto, de la Sociedad Rural Argentina; Juan Patricio Hutak, de Coninagro; Gabriel Tartarolo, de CPIACH; Edgar Pajuelo Ríos, de CRINTA; Víctor Covach de la Asociación de Consorcios Camineros; Oscar Cardozo, de la Sociedad Rural Chaco; Mirian Guadalupe Retamozo, de CEDEI; Héctor Daniel Benítez – CEDEI; Fernando Medina, de SENASA – Eduardo Javier Trangoni – de Federación Agraria Argentina.

Periodismo365



