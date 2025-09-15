/ / SÁENZ PEÑA - EL CLAN SOSA SIGUE VIGENTE: CAE UNO DE ELLOS Y SEIS CÓMPLICES

El trabajo fue realizado por el Departamento 911 y la Subsecretaría de Seguridad Vial en el marco del operativo AntiWilero. El vendedor de drogas fue detenido en la Rotonda de acceso a Sáenz Peña. Tenía en su poder 21 paquetes de marihuana y semillas. Al verse en apuros se puso agresivo e intentó desprenderse de una mochila, tratando de entregársela a otros sujetos que estaban allí. En ese momento intervino personal uniformado que aguardaba en proximidades, logrando controlar la situación.

Este domingo a la tarde, en el marco del operativo denominado Antiwilero, haciendo recorridas por el Barrio Loma Linda, en Colectora y Ruta 95 los efectivos observaron a un sujeto haciendo maniobras peligrosas en una motocicleta y luego se logró la demora del mismo, quien según fuentes policiales, sería hijo de uno de los integrantes del Clan Sosa.

El individuo se puso agresivo ante la presencia policial y al realizar la requisa, se observó que llevaba una mochilita color negra, que al ser abierta en presencia de testigos, tenía varias bolsitas conteniendo una sustancia que por su olor característico sería marihuana.

A las 18.10 horas intervino la División Drogas Sáenz Peña y secuestró 21 envoltorios en formato paquete pequeño con sustancia positivo a marihuana con un peso de 315 gramos, valuados en tres millones de pesos.

Además se incautaron semillas de marihuana, 1 balanza de precisión, 1 picador, 2 mochilas negras marca Fashion, 1 motocicleta marca Honda, modelo Titan 150 cc., en la que se movilizaba, el monto de $31.350 y 1 celular IPhone 11 Pro Max. Quedó inmediatamente detenido Gabriel Alberto Sosa, de 25 años, soltero, vendedor de ropa, domiciliado en el Barrio Santa Teresita de Presidencia Roque Sáenz Peña. Interviene en el caso la Fiscalía Antidrogas Nº 1 a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, en la causa por Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes" en función de la "Ley 2304-N de Narcomenudeo".

Cabe remarcar que los efectivos de la División Drogas, a solicitud del Jefe del Departamento 911; se dirigieron hasta el lugar ya que momentos antes los uniformados del 911 habían reducido al sujeto que se movilizaba en una motocicleta Honda Titán, de 150cc., quien aparentemente poseía estupefacientes.

Los policías constataron al momento de la requisa, que tenía en una mochila color negra varios envoltorios tipo paquete con sustancia vegetal color verde amarronada, semillas, un picador, un celular IPhone, una balanza de precisión y la suma de $31.350. Se procedió al conteo de los envoltorios tipo paquete, siendo un total de 21, y ante la presunción de que estas se tratarían de estupefacientes, se procedió a realizar pesaje y prueba de campo ante testigo hábil, arrojando prueba de campo positivo a marihuana por un peso total de 315 gramos. También se realizó prueba de campo a las semillas arrojando positivo a marihuana. La Fiscal dispuso el secuestro de todo lo incautado y la detención de Sosa.

En el procedimiento trabajaron el Jefe Departamento 911 Comisario Principal Zarza y personal a su cargo, personal de la Subsecretaria de Seguridad Vial, Comisaría 2º, Grupo COM y Departamento 911 Sáenz Peña.

En el lugar también se procedió a la detención de F.M.E., (23) domiciliado en el Barrio Santa Teresita; F.N.S. (25) domiciliado en el Barrio Hipólito Irigoyen M.A.O., (21) domiciliado en el Barrio Monseñor De Carlo; L.I.L. (30) domiciliado en el Barrio Hipólito Irigoyen y S.T.O. (23) domiciliado en el Barrio San José, todos por intentar entorpecer el procedimiento que finalizó en horas de la noche.

Periodismo365



